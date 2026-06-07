כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

המהלך מהווה חלק מתוכנית לריכוז אמצעי הלחימה בידי מוסדות המדינה ולהסדרת מעמד הפלגים החמושים. עם זאת, התהליך עדיין נמצא בראשיתו וחלק מהמיליציות מתנגדות

דורון פסקין | 7 ביוני 2026 | חדשות | 2 דק׳

משרד ההגנה העיראקי הודיע כי מספר מיליציות החלו להעביר את נשקן למדינה

עיראק מנהלת בימים אלה מהלך רגיש במיוחד בזירה הפנימית: חיזוק מונופול הנשק של המדינה מול המיליציות החמושות.

משרד ההגנה העיראקי הודיע אתמול, באמצעות הודעה שפורסמה על ידי סוכנות הידיעות העיראקית הרשמית, כי קיבל לידיו "כמויות גדולות של נשק", במסגרת התהליך לריכוז אמצעי הלחימה בידי מוסדות המדינה. ההודעה מגיעה לאחר שמספר פלגים הודיעו על צעדים לניתוק הקשר הצבאי שלהם ממסגרות מפלגתיות ופוליטיות.

לפי משרד ההגנה בבגדד, מסירת הנשק התבצעה בשבת בעיר סאמרא. הדגש הרשמי בעיראק הוא על מהלך הדרגתי ומוסדר: לא פירוק מיידי בכוח, אלא תהליך של העברה, מיפוי, שילוב והסדרה. במשרד ההגנה מודים כי מדובר במהלך מורכב, משום שהוא אינו נוגע רק לכלי נשק, אלא גם ללוחמים, ציוד, מחנות, משכורות, זכויות תעסוקה ומעמד חוקי.

אנשי מיליציית אל-חשד א-שעבי הפרו-איראנית בעיראק, 2 בדצמבר 2016

אנשי מיליציית אל-חשד א-שעבי הפרו-איראנית בעיראק, 2 בדצמבר 2016 | צילום: AHMAD AL-RUBAYE/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
הבניין שהותקף בדאחיה
צה"ל תקף בדאחיה של ביירות

צוות מגזין אפוק

ראש הממשלה ושר הביטחון הודיעו כי הנחו על הפעולה בעקבות הירי מצד חיזבאללה

תחנת כוח גרעינית בצ'רנוביל, 26 באפריל 2026
כטב"ם רוסי פגע במתחם אחסון דלק גרעיני משומש בצ'רנוביל

דורון פסקין

חברת הגרעין הממשלתית של אוקראינה הדגישה כי אין חריגה ברמות הקרינה במתחם. זלנסקי: "תקיפה רוסית פחדנית במיוחד"

כוחות הצלה בזירת האירוע בכוכב יאיר
פיגוע ירי באזור כוכב יאיר: אדם נרצח וכמה נפצעו במספר זירות

צוות מגזין אפוק

כוחות המשטרה איתרו ונטרלו רכב חשוד ומחבל המעורב באירוע; צוותי מד״א העניקו טיפול לפצועים בכמה מוקדים, בהם בתחנת דלק סמוכה, בצור יצחק ובכביש 5533

סרן שחר גמלא ז''ל וסמל אהד יערי ז''ל
שני לוחמים נהרגו בדרום לבנון

צוות מגזין אפוק

סרן שחר גמלא ז"ל וסמל אהד יערי ז"ל נהרגו בלחימה בלבנון

עשן מיתמר בעקבות הפגזה של צה''ל בדרום לבנון
בכיר בצבא לבנון נהרג בתקיפה ישראלית בדרום המדינה

דורון פסקין

צבא לבנון דיווח כי כמה מחייליו נהרגו בתקיפת רכב צבאי בכביש חרדאלי-נבטיה; הנשיא ג'וזף עאון גינה את התקיפה וכינה אותה "הפרה בוטה" של ריבונות לבנון

עשן מיתמר מעל ממתקן דלק במוחארק שבבחריין לאחר תקיפה איראנית, 12 במרץ 2026.
חילופי אש במפרץ: איראן שיגרה טילים וכטב"מים לעבר מדינות המפרץ; צבא ארה"ב תקף אתרי מכ"ם

דורון פסקין

איראן וארה"ב פרסמו גרסאות שונות לאירועי הלילה; משמרות המהפכה מאיימים: אם פעולות מסוג זה יימשכו, איראן לא תסתפק בתגובה מוגבלת

שתפו: