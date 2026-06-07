משרד ההגנה העיראקי הודיע כי מספר מיליציות החלו להעביר את נשקן למדינה

עיראק מנהלת בימים אלה מהלך רגיש במיוחד בזירה הפנימית: חיזוק מונופול הנשק של המדינה מול המיליציות החמושות.

משרד ההגנה העיראקי הודיע אתמול, באמצעות הודעה שפורסמה על ידי סוכנות הידיעות העיראקית הרשמית, כי קיבל לידיו "כמויות גדולות של נשק", במסגרת התהליך לריכוז אמצעי הלחימה בידי מוסדות המדינה. ההודעה מגיעה לאחר שמספר פלגים הודיעו על צעדים לניתוק הקשר הצבאי שלהם ממסגרות מפלגתיות ופוליטיות.