המהלך מהווה חלק מתוכנית לריכוז אמצעי הלחימה בידי מוסדות המדינה ולהסדרת מעמד הפלגים החמושים. עם זאת, התהליך עדיין נמצא בראשיתו וחלק מהמיליציות מתנגדות
דורון פסקין | 7 ביוני 2026 | חדשות | 2 דק׳
משרד ההגנה העיראקי הודיע כי מספר מיליציות החלו להעביר את נשקן למדינה
עיראק מנהלת בימים אלה מהלך רגיש במיוחד בזירה הפנימית: חיזוק מונופול הנשק של המדינה מול המיליציות החמושות.
משרד ההגנה העיראקי הודיע אתמול, באמצעות הודעה שפורסמה על ידי סוכנות הידיעות העיראקית הרשמית, כי קיבל לידיו "כמויות גדולות של נשק", במסגרת התהליך לריכוז אמצעי הלחימה בידי מוסדות המדינה. ההודעה מגיעה לאחר שמספר פלגים הודיעו על צעדים לניתוק הקשר הצבאי שלהם ממסגרות מפלגתיות ופוליטיות.
לפי משרד ההגנה בבגדד, מסירת הנשק התבצעה בשבת בעיר סאמרא. הדגש הרשמי בעיראק הוא על מהלך הדרגתי ומוסדר: לא פירוק מיידי בכוח, אלא תהליך של העברה, מיפוי, שילוב והסדרה. במשרד ההגנה מודים כי מדובר במהלך מורכב, משום שהוא אינו נוגע רק לכלי נשק, אלא גם ללוחמים, ציוד, מחנות, משכורות, זכויות תעסוקה ומעמד חוקי.
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