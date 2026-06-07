כטב"ם רוסי פגע במתחם אחסון דלק גרעיני משומש בצ'רנוביל

כטב"ם רוסי פגע הלילה במתחם האחסון המרכזי לדלק גרעיני משומש באזור ההדרה של צ'רנוביל, כך הודיעה חברת הגרעין הממשלתית של אוקראינה, אנרגואטום.

על פי הודעת החברה, רמות הקרינה באתר נותרו בטווח התקין, לא היו נפגעים, ובמבנה שנפגע לא אוחסן באותה עת דלק גרעיני משומש. המתקן ממוקם סמוך ליישוב בוריאקיבקה שבמחוז קייב, כ-15 קילומטרים מתחנת הכוח הגרעינית בצ'רנוביל.