חברת הגרעין הממשלתית של אוקראינה הדגישה כי אין חריגה ברמות הקרינה במתחם. זלנסקי: "תקיפה רוסית פחדנית במיוחד"
דורון פסקין | 7 ביוני 2026 | חדשות | 2 דק׳
כטב"ם רוסי פגע במתחם אחסון דלק גרעיני משומש בצ'רנוביל
כטב"ם רוסי פגע הלילה במתחם האחסון המרכזי לדלק גרעיני משומש באזור ההדרה של צ'רנוביל, כך הודיעה חברת הגרעין הממשלתית של אוקראינה, אנרגואטום.
על פי הודעת החברה, רמות הקרינה באתר נותרו בטווח התקין, לא היו נפגעים, ובמבנה שנפגע לא אוחסן באותה עת דלק גרעיני משומש. המתקן ממוקם סמוך ליישוב בוריאקיבקה שבמחוז קייב, כ-15 קילומטרים מתחנת הכוח הגרעינית בצ'רנוביל.
אזור ההדרה של צ'רנוביל הוא השטח המוגבל שהוקם סביב תחנת הכוח לאחר אסון 1986. האזור כולל את הכור ההרוס המפורסם, אך גם מתקנים ותשתיות גרעיניות נוספים. לפי הרשויות באוקראינה, הפגיעה הנוכחית לא הייתה בכור מספר 4, שבו אירע האסון לפני כ-40 שנה, אלא במתקן לאחסון דלק גרעיני משומש הנמצא בתוך אזור ההדרה.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו