פיגוע ירי באזור כוכב יאיר: אדם נרצח וכמה נפצעו במספר זירות

דוברות מד"א דיווחה על אדם שנרצח ועל כחמישה שנפצעו בכמה מוקדים באזור כוכב יאיר. "כוחות משטרה אשר ביצעו סריקות איתרו ונטרלו את הרכב החשוד במעורבות ונטרלו מחבל החשוד במעורבות בפיגוע", נמסר.

פראמדיק מד״א ליאור זילברברג סיפר: "קיבלנו דיווחים במוקד 101 של מד״א על מספר פצועים בזירות שונות, בהם דווח לנו על פצועים שנפצעו מירי. בזירה בתחנת דלק סמוך לכוכב יאיר, התחלנו בהענקת טיפול רפואי לגבר כבן 50 שהיה פצוע במצב קשה, ולגבר כבן 30 במצב בינוני.