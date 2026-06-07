כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

כוחות המשטרה איתרו ונטרלו רכב חשוד ומחבל המעורב באירוע; צוותי מד״א העניקו טיפול לפצועים בכמה מוקדים, בהם בתחנת דלק סמוכה, בצור יצחק ובכביש 5533

צוות מגזין אפוק | 7 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳

פיגוע ירי באזור כוכב יאיר: אדם נרצח וכמה נפצעו במספר זירות

דוברות מד"א דיווחה על אדם שנרצח ועל כחמישה שנפצעו בכמה מוקדים באזור כוכב יאיר. "כוחות משטרה אשר ביצעו סריקות איתרו ונטרלו את הרכב החשוד במעורבות ונטרלו מחבל החשוד במעורבות בפיגוע", נמסר.

פראמדיק מד״א ליאור זילברברג סיפר: "קיבלנו דיווחים במוקד 101 של מד״א על מספר פצועים בזירות שונות, בהם דווח לנו על פצועים שנפצעו מירי. בזירה בתחנת דלק סמוך לכוכב יאיר, התחלנו בהענקת טיפול רפואי לגבר כבן 50 שהיה פצוע במצב קשה, ולגבר כבן 30 במצב בינוני.

"בזירה אחרת, בצור יצחק, הענקנו טיפול רפואי לגבר כבן 30 שנפצע בידו. בזירה נוספת, בכביש 5533, טיפלנו בגבר נוסף במצב אנוש, ובעוד פצוע שמפונה במצב קשה. אנחנו ממשיכים להעניק טיפול רפואי בזירות השונות".

כוחות הצלה בזירת האירוע בכוכב יאיר

כוחות הצלה בזירת האירוע בכוכב יאיר | דוברות מד"א

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
סרן שחר גמלא ז''ל וסמל אהד יערי ז''ל
שני לוחמים נהרגו בדרום לבנון

צוות מגזין אפוק

סרן שחר גמלא ז"ל וסמל אהד יערי ז"ל נהרגו בלחימה בלבנון

עשן מיתמר בעקבות הפגזה של צה''ל בדרום לבנון
בכיר בצבא לבנון נהרג בתקיפה ישראלית בדרום המדינה

דורון פסקין

צבא לבנון דיווח כי כמה מחייליו נהרגו בתקיפת רכב צבאי בכביש חרדאלי-נבטיה; הנשיא ג'וזף עאון גינה את התקיפה וכינה אותה "הפרה בוטה" של ריבונות לבנון

עשן מיתמר מעל ממתקן דלק במוחארק שבבחריין לאחר תקיפה איראנית, 12 במרץ 2026.
חילופי אש במפרץ: איראן שיגרה טילים וכטב"מים לעבר מדינות המפרץ; צבא ארה"ב תקף אתרי מכ"ם

דורון פסקין

איראן וארה"ב פרסמו גרסאות שונות לאירועי הלילה; משמרות המהפכה מאיימים: אם פעולות מסוג זה יימשכו, איראן לא תסתפק בתגובה מוגבלת

תחנת הכוח הגרעינית זפוריז'יה שבאוקראינה
רוסיה ואוקראינה הסכימו להפסקת אש זמנית באזור תחנת הכוח ז'פורז'יה

דורון פסקין

לפי הודעה שפרסמה סבא"א, הפסקת האש נכנסה לתוקף במטרה לאפשר עבודות תיקון חיוניות ולמנוע סכנה לתאונה גרעינית

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, נשיא לבנון, ג'וזף עאון
ההסכם עם ממשלת לבנון בהמתנה – ישראל מצפה ללחץ אמריקני שיביא לשינוי בעמדת חיזבאללה

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים מסרו כי אמש כונס הקבינט המורחב לדון בהסכם שהושג בשיחות הישירות עם לבנון, אך הוחלט להביאו לאישור רק לאחר שארגון הטרור יסכים לתנאים

סרן איתן שמואל למברג ז''ל
קצין בשריון נהרג בדרום לבנון

צוות מגזין אפוק

סרן איתן למברג ז"ל נהרג כתוצאה מטיל נ"ט שפגע בטנק שלו

שתפו: