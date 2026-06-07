כוחות המשטרה איתרו ונטרלו רכב חשוד ומחבל המעורב באירוע; צוותי מד״א העניקו טיפול לפצועים בכמה מוקדים, בהם בתחנת דלק סמוכה, בצור יצחק ובכביש 5533
צוות מגזין אפוק | 7 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳
פיגוע ירי באזור כוכב יאיר: אדם נרצח וכמה נפצעו במספר זירות
דוברות מד"א דיווחה על אדם שנרצח ועל כחמישה שנפצעו בכמה מוקדים באזור כוכב יאיר. "כוחות משטרה אשר ביצעו סריקות איתרו ונטרלו את הרכב החשוד במעורבות ונטרלו מחבל החשוד במעורבות בפיגוע", נמסר.
פראמדיק מד״א ליאור זילברברג סיפר: "קיבלנו דיווחים במוקד 101 של מד״א על מספר פצועים בזירות שונות, בהם דווח לנו על פצועים שנפצעו מירי. בזירה בתחנת דלק סמוך לכוכב יאיר, התחלנו בהענקת טיפול רפואי לגבר כבן 50 שהיה פצוע במצב קשה, ולגבר כבן 30 במצב בינוני.
"בזירה אחרת, בצור יצחק, הענקנו טיפול רפואי לגבר כבן 30 שנפצע בידו. בזירה נוספת, בכביש 5533, טיפלנו בגבר נוסף במצב אנוש, ובעוד פצוע שמפונה במצב קשה. אנחנו ממשיכים להעניק טיפול רפואי בזירות השונות".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו