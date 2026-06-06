בכיר בצבא לבנון נהרג בתקיפה ישראלית בדרום המדינה

צבא לבנון הודיע היום כי כמה מחייליו נהרגו בתקיפה ישראלית נגד רכב צבאי בדרום המדינה.

בהודעה שפורסמה באמצעות סוכנות הידיעות הלבנונית הרשמית (NNA) נמסר כי החיילים נהרגו בתקיפה שכוונה לעבר "רכב צבאי בכביש חרדאלי-נבטיה, על רקע המשך ההתקפות הישראליות נגד לבנון ונגד אזרחיה".