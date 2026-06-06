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צבא לבנון דיווח כי כמה מחייליו נהרגו בתקיפת רכב צבאי בכביש חרדאלי-נבטיה; הנשיא ג'וזף עאון גינה את התקיפה וכינה אותה "הפרה בוטה" של ריבונות לבנון

דורון פסקין | 6 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳

בכיר בצבא לבנון נהרג בתקיפה ישראלית בדרום המדינה

צבא לבנון הודיע היום כי כמה מחייליו נהרגו בתקיפה ישראלית נגד רכב צבאי בדרום המדינה.

בהודעה שפורסמה באמצעות סוכנות הידיעות הלבנונית הרשמית (NNA) נמסר כי החיילים נהרגו בתקיפה שכוונה לעבר "רכב צבאי בכביש חרדאלי-נבטיה, על רקע המשך ההתקפות הישראליות נגד לבנון ונגד אזרחיה".

נוסף על כך, סוכנות הידיעות הלבנונית דיווחה כי בתקיפה ישראלית בעיירה א-סכסכיה שבנפת צידון נהרגו שישה בני אדם וארבעה נוספים נפצעו.

עשן מיתמר בעקבות הפגזה של צה''ל בדרום לבנון

עשן מיתמר בעקבות הפגזה של צה''ל בדרום לבנון, 4 ביוני 2026 | צילום: Jalaa MAREY / AFP via Getty Images

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