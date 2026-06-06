חילופי אש במפרץ: איראן שיגרה טילים וכטב"מים לעבר מדינות המפרץ; צבא ארה"ב תקף אתרי מכ"ם

עימות נוסף התרחש הלילה במפרץ הפרסי, על רקע המתיחות המתמשכת סביב מיצרי הורמוז.

משמרות המהפכה של איראן הודיעו כי שיגרו טילים בליסטיים לעבר יעדים אמריקניים בכווית ובבחריין, בתגובה למה שלטענתם הייתה תקיפה אמריקנית נגד מתקנים בדרום איראן.