איראן וארה"ב פרסמו גרסאות שונות לאירועי הלילה; משמרות המהפכה מאיימים: אם פעולות מסוג זה יימשכו, איראן לא תסתפק בתגובה מוגבלת
דורון פסקין | 6 ביוני 2026 | חדשות | 2 דק׳
חילופי אש במפרץ: איראן שיגרה טילים וכטב"מים לעבר מדינות המפרץ; צבא ארה"ב תקף אתרי מכ"ם
עימות נוסף התרחש הלילה במפרץ הפרסי, על רקע המתיחות המתמשכת סביב מיצרי הורמוז.
משמרות המהפכה של איראן הודיעו כי שיגרו טילים בליסטיים לעבר יעדים אמריקניים בכווית ובבחריין, בתגובה למה שלטענתם הייתה תקיפה אמריקנית נגד מתקנים בדרום איראן.
מנגד, פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) מסר כי מרבית השיגורים יורטו וכי לא נרשמו נפגעים בקרב הכוחות האמריקנים.
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