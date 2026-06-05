לפי הודעה שפרסמה סבא"א, הפסקת האש נכנסה לתוקף במטרה לאפשר עבודות תיקון חיוניות ולמנוע סכנה לתאונה גרעינית
דורון פסקין | 5 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳
רוסיה ואוקראינה הסכימו להפסקת אש זמנית באזור תחנת הכוח ז'פורז'יה
הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א) הודיעה כי הבוקר נכנסה לתוקף הפסקת אש מקומית באזור קו החזית הסמוך לתחנת הכוח הגרעינית זפוריז'יה שבאוקראינה, במטרה לאפשר עבודות תיקון חיוניות ולמנוע סכנה לתאונה גרעינית.
בהודעה, שפורסמה בחשבון ה-X הרשמי של הסוכנות, נכתב כי הפסקת האש נועדה לאפשר את תיקון קו החשמל דניפרובסקה – קו מתח גבוה של 750 קילו-וולט שניזוק במהלך המלחמה ומושבת כבר יותר מחודשיים.
תחנת זפוריז'יה, תחנת הכוח הגרעינית הגדולה באירופה, אינה מייצרת כיום חשמל, אך ששת הכורים המושבתים שלה עדיין זקוקים לאספקת חשמל רציפה לצורכי קירור ושמירה על הבטיחות הגרעינית.
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