ההסכם עם ממשלת לבנון בהמתנה – ישראל מצפה ללחץ אמריקני שיביא לשינוי בעמדת חיזבאללה

ההסכם שנחשף בוושינגטון בין לבנון לישראל משקף ניסיון אמריקני נוסף לייצב את הזירה הצפונית באמצעות הפסקת אש והסדרים ביטחוניים ראשוניים. כך אומרים גורמים ביטחוניים בכירים.

על פי הודעת מחלקת המדינה האמריקנית, מדובר במנגנון מדורג שנועד להפחית את עוצמת הלחימה ולהעביר בהדרגה את האחריות הביטחונית בדרום לבנון לידי הצבא הלבנוני, תחת פיקוח אמריקני הדוק.