כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

גורמים בכירים בירושלים מסרו כי אמש כונס הקבינט המורחב לדון בהסכם שהושג בשיחות הישירות עם לבנון, אך הוחלט להביאו לאישור רק לאחר שארגון הטרור יסכים לתנאים

יוני בן מנחם | 5 ביוני 2026 | חדשות | 2 דק׳

ההסכם עם ממשלת לבנון בהמתנה – ישראל מצפה ללחץ אמריקני שיביא לשינוי בעמדת חיזבאללה

ההסכם שנחשף בוושינגטון בין לבנון לישראל משקף ניסיון אמריקני נוסף לייצב את הזירה הצפונית באמצעות הפסקת אש והסדרים ביטחוניים ראשוניים. כך אומרים גורמים ביטחוניים בכירים.

על פי הודעת מחלקת המדינה האמריקנית, מדובר במנגנון מדורג שנועד להפחית את עוצמת הלחימה ולהעביר בהדרגה את האחריות הביטחונית בדרום לבנון לידי הצבא הלבנוני, תחת פיקוח אמריקני הדוק.

עם זאת, גורמים מדיניים בכירים מסרו כי בדיון שנערך אמש בקבינט המורחב, התנגדו השרים לאשר את ההסכם. נתניהו אמר כי כל עוד חיזבאללה מתנגד, ההסכם לא יאושר על ידי ישראל, ויובא לאישור רק כשחיזבאללה יסכים לתנאים.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, נשיא לבנון, ג'וזף עאון

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, נשיא לבנון, ג'וזף עאון | צילום: ANWAR AMRO/AFP via Getty Images, Nir Elias / POOL / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
סרן איתן שמואל למברג ז''ל
קצין בשריון נהרג בדרום לבנון

צוות מגזין אפוק

סרן איתן למברג ז"ל נהרג כתוצאה מטיל נ"ט שפגע בטנק שלו

מזכ"ל חיזבאללה, השייח' נעים קאסם, ביירות, לבנון, 13 באוקטובר 2023
נעים קאסם נגד ההסכמה הביטחונית בין ישראל ללבנון: "כניעה של לבנון לישראל ולארה"ב"

דורון פסקין

מזכ"ל חיזבאללה תקף את המגעים הישירים בין הצדדים ואת הדרישה לפירוק נשק הארגון, וטען כי מדובר ב"מפת דרכים להשמדת חלק מן העם הלבנוני". לדבריו, חיזבאללה יסכים רק להפסקת אש כוללת, נסיגה ישראלית ועצירת התקיפות בלבנון

נשיא לבנון ג'וזף עאון, ביירות, לבנון, 30 בנובמבר 2025
עאון: המשא ומתן מול ישראל היה קשה מאוד; הרשויות בלבנון ממתינות לתשובות מכל הצדדים הנוגעים בדבר

דורון פסקין

נשיא לבנון טען כי "ביצוע הפסקת האש עשוי להתחיל בתוך 24 שעות מקבלת האישור הסופי", והבהיר: "סומכים על תפקידם של טראמפ וממשלו ביישום ההסכם עם ישראל"

דגלי האיחוד האירופי מחוץ לבניין הנציבות האירופית בבריסל, בלגיה
אוקראינה ומולדובה מתקדמות שלב בתהליך ההצטרפות לאיחוד האירופי

דורון פסקין

מדינות האיחוד נתנו אור ירוק לפתיחת אשכול המשא ומתן הראשון עם קייב וקישינב. עם זאת, הדרך לחברות מלאה עוד ארוכה ורצופה מבחנים פוליטיים וכלכליים

המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא ח'מינאי
מוג'תבא ח'מינאי: "העם האיראני עדיין נוכח בזירה לשם נקמת דם מנהיגו ושאר השאהידים ולשמירה על חומת המשטר"

דורון פסקין

המנהיג העליון של איראן פרסם הודעה כתובה לרגל עיד ע'דיר וטען: האויב ממקד כעת את "המלחמה ההיברידית" בשתי נקודות מרכזיות: פגיעה בעמידות העם, ויצירת טעות ב"מערכת החישובים" של מקבלי ההחלטות במדינה

כוחות צה"ל ברצועת עזה, 3 באוקטובר 2025
תחקיר סעודי: כך ישראל מאיצה את גל החיסולים של בכירי חמאס בעזה

יוני בן מנחם

העיתון "א-שרק אל-אווסט" פרסם כתבה הטוענת כי שילוב של קריסת מערך המנהרות, צמצום מרחב התמרון ועליונות מודיעינית-טכנולוגית ישראלית, מאפשרים פגיעה גוברת בפעילי הזרוע הצבאית של חמאס

שתפו: