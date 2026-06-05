גורמים בכירים בירושלים מסרו כי אמש כונס הקבינט המורחב לדון בהסכם שהושג בשיחות הישירות עם לבנון, אך הוחלט להביאו לאישור רק לאחר שארגון הטרור יסכים לתנאים
יוני בן מנחם | 5 ביוני 2026 | חדשות | 2 דק׳
ההסכם עם ממשלת לבנון בהמתנה – ישראל מצפה ללחץ אמריקני שיביא לשינוי בעמדת חיזבאללה
ההסכם שנחשף בוושינגטון בין לבנון לישראל משקף ניסיון אמריקני נוסף לייצב את הזירה הצפונית באמצעות הפסקת אש והסדרים ביטחוניים ראשוניים. כך אומרים גורמים ביטחוניים בכירים.
על פי הודעת מחלקת המדינה האמריקנית, מדובר במנגנון מדורג שנועד להפחית את עוצמת הלחימה ולהעביר בהדרגה את האחריות הביטחונית בדרום לבנון לידי הצבא הלבנוני, תחת פיקוח אמריקני הדוק.
עם זאת, גורמים מדיניים בכירים מסרו כי בדיון שנערך אמש בקבינט המורחב, התנגדו השרים לאשר את ההסכם. נתניהו אמר כי כל עוד חיזבאללה מתנגד, ההסכם לא יאושר על ידי ישראל, ויובא לאישור רק כשחיזבאללה יסכים לתנאים.
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