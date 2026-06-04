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מזכ"ל חיזבאללה תקף את המגעים הישירים בין הצדדים ואת הדרישה לפירוק נשק הארגון, וטען כי מדובר ב"מפת דרכים להשמדת חלק מן העם הלבנוני". לדבריו, חיזבאללה יסכים רק להפסקת אש כוללת, נסיגה ישראלית ועצירת התקיפות בלבנון

דורון פסקין | 4 ביוני 2026 | חדשות | 2 דק׳

נעים קאסם נגד ההסכמה הביטחונית בין ישראל ללבנון: "כניעה של לבנון לישראל ולארה"ב"

מזכ"ל חיזבאללה, שיח' נעים קאסם, פרסם הודעה כתובה לרגל יום השנה למותו של אייתוללה ח׳ומייני, ובה התייחס גם למגעים בין ישראל ללבנון, להפסקת האש וללחימה בדרום לבנון.

קאסם הודה לאיראן ואמר כי היא מסייעת לחיזבאללה וללבנון "להשיב את אדמתנו ואת זכויותינו מול התוקפנות הישראלית-אמריקנית, למרות העימותים הגדולים שהיא עצמה מתמודדת עמם". לדבריו, איראן "פועלת לקיבוע עצירת התוקפנות ולהפסקת אש כוללת בלבנון, כחלק מעצירת התוקפנות נגד איראן".

בהתייחסות ישירה למגעים בין ישראל ללבנון כתב קאסם כי "תוצאת המגעים הישירים, האבסורדיים, המשפילים והמבישים מבחינת לבנון, שנדחים מכל וכל על ידי שכבות נרחבות בעם הלבנוני, באה לידי ביטוי בהודעת וושינגטון מהלילה, שמשרטטת את העקרונות הבסיסיים שאמריקה וישראל רואות בהם כניעה של לבנון למיזם 'ישראל הגדולה'".

מזכ"ל חיזבאללה, השייח' נעים קאסם, ביירות, לבנון, 13 באוקטובר 2023

מזכ"ל חיזבאללה, השייח' נעים קאסם, ביירות, לבנון, 13 באוקטובר 2023 | צילום: ANWAR AMRO/AFP via Getty Images

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