נעים קאסם נגד ההסכמה הביטחונית בין ישראל ללבנון: "כניעה של לבנון לישראל ולארה"ב"

מזכ"ל חיזבאללה, שיח' נעים קאסם, פרסם הודעה כתובה לרגל יום השנה למותו של אייתוללה ח׳ומייני, ובה התייחס גם למגעים בין ישראל ללבנון, להפסקת האש וללחימה בדרום לבנון.

קאסם הודה לאיראן ואמר כי היא מסייעת לחיזבאללה וללבנון "להשיב את אדמתנו ואת זכויותינו מול התוקפנות הישראלית-אמריקנית, למרות העימותים הגדולים שהיא עצמה מתמודדת עמם". לדבריו, איראן "פועלת לקיבוע עצירת התוקפנות ולהפסקת אש כוללת בלבנון, כחלק מעצירת התוקפנות נגד איראן".