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העיתון "א-שרק אל-אווסט" פרסם כתבה הטוענת כי שילוב של קריסת מערך המנהרות, צמצום מרחב התמרון ועליונות מודיעינית-טכנולוגית ישראלית, מאפשרים פגיעה גוברת בפעילי הזרוע הצבאית של חמאס

יוני בן מנחם | 4 ביוני 2026 | חדשות | 3 דק׳

תחקיר סעודי: כך ישראל מאיצה את גל החיסולים של בכירי חמאס בעזה

העיתון הסעודי "א-שרק אל-אווסט" פרסם הבוקר כתבת תחקיר העוסקת בהתגברות החיסולים של פעילי הזרוע הצבאית של חמאס ברצועת עזה על ידי ישראל.

על פי התחקיר, בשבועות האחרונים מתחדדת בזירה הביטחונית ברצועה תמונה ברורה יחסית: ישראל מצליחה להאיץ באופן משמעותי את קצב הפגיעה בבכירי הזרוע הצבאית של חמאס ובפעיליה, לרבות בדרגי הביניים ובמי שהיו מעורבים באירועי 7 באוקטובר 2023.

גל החיסולים מעורר שאלות בתוך חמאס ומחוצה לו באשר לשינוי שחל ביכולת האיתור והפגיעה של ישראל, וכן באשר לשחיקה שחלה במנגנוני ההגנה של ארגון הטרור עצמו.

כוחות צה"ל ברצועת עזה, 3 באוקטובר 2025

כוחות צה"ל ברצועת עזה, 3 באוקטובר 2025 | צילום: JACK GUEZ/POOL/AFP via Getty Images

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