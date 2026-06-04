העיתון "א-שרק אל-אווסט" פרסם כתבה הטוענת כי שילוב של קריסת מערך המנהרות, צמצום מרחב התמרון ועליונות מודיעינית-טכנולוגית ישראלית, מאפשרים פגיעה גוברת בפעילי הזרוע הצבאית של חמאס
יוני בן מנחם | 4 ביוני 2026 | חדשות | 3 דק׳
תחקיר סעודי: כך ישראל מאיצה את גל החיסולים של בכירי חמאס בעזה
העיתון הסעודי "א-שרק אל-אווסט" פרסם הבוקר כתבת תחקיר העוסקת בהתגברות החיסולים של פעילי הזרוע הצבאית של חמאס ברצועת עזה על ידי ישראל.
על פי התחקיר, בשבועות האחרונים מתחדדת בזירה הביטחונית ברצועה תמונה ברורה יחסית: ישראל מצליחה להאיץ באופן משמעותי את קצב הפגיעה בבכירי הזרוע הצבאית של חמאס ובפעיליה, לרבות בדרגי הביניים ובמי שהיו מעורבים באירועי 7 באוקטובר 2023.
גל החיסולים מעורר שאלות בתוך חמאס ומחוצה לו באשר לשינוי שחל ביכולת האיתור והפגיעה של ישראל, וכן באשר לשחיקה שחלה במנגנוני ההגנה של ארגון הטרור עצמו.
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