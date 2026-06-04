מוג'תבא ח'מינאי: "העם האיראני עדיין נוכח בזירה לשם נקמת דם מנהיגו ושאר השאהידים ולשמירה על חומת המשטר"

המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'מינאי, פרסם היום הודעה לרגל "עיד ע'דיר" – יום השנה למותו של מייסד הרפובליקה האסלאמית, האייתולה רוחאללה ח'ומייני, ותחילת הנהגתו של המנהיג העליון הקודם, עלי ח'מינאי.

בהודעה נכתב כי מאז "השחר של 10 באספנד 1404" – ה-1 במרץ, העם האיראני "קם ונכנס לזירה". לדבריו, "לאחר יותר משלושה חודשים הוא עדיין נוכח בזירה, לשם נקמת דם מנהיגו השאהיד ושאר השאהידים שנפלו, ולשם שמירה על חומת המשטר האסלאמי ומולדתו היקרה".