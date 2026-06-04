המנהיג העליון של איראן פרסם הודעה כתובה לרגל עיד ע'דיר וטען: האויב ממקד כעת את "המלחמה ההיברידית" בשתי נקודות מרכזיות: פגיעה בעמידות העם, ויצירת טעות ב"מערכת החישובים" של מקבלי ההחלטות במדינה
דורון פסקין | 4 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳
מוג'תבא ח'מינאי: "העם האיראני עדיין נוכח בזירה לשם נקמת דם מנהיגו ושאר השאהידים ולשמירה על חומת המשטר"
המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'מינאי, פרסם היום הודעה לרגל "עיד ע'דיר" – יום השנה למותו של מייסד הרפובליקה האסלאמית, האייתולה רוחאללה ח'ומייני, ותחילת הנהגתו של המנהיג העליון הקודם, עלי ח'מינאי.
בהודעה נכתב כי מאז "השחר של 10 באספנד 1404" – ה-1 במרץ, העם האיראני "קם ונכנס לזירה". לדבריו, "לאחר יותר משלושה חודשים הוא עדיין נוכח בזירה, לשם נקמת דם מנהיגו השאהיד ושאר השאהידים שנפלו, ולשם שמירה על חומת המשטר האסלאמי ומולדתו היקרה".
ח'מינאי ציין כי "מערכת ההגמוניה, ובראשה אמריקה, מתקשה עם העם הזה, עם זהותו המיוחדת ועם אי-כניעתו". הוא טען כי אותה מערכת, "שבנתה לפני קרוב ל-80 שנה מחנה בשם ישראל", אינה מקבלת את קיומה של איראן חזקה ועצמאית "בגבול המזרחי של הגיאוגרפיה הריקה והשקרית של ישראל הגדולה, כלומר מזרח הפרת".
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