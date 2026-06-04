מדינות האיחוד נתנו אור ירוק לפתיחת אשכול המשא ומתן הראשון עם קייב וקישינב. עם זאת, הדרך לחברות מלאה עוד ארוכה ורצופה מבחנים פוליטיים וכלכליים
דורון פסקין | 4 ביוני 2026 | חדשות | 3 דק׳
אוקראינה ומולדובה מתקדמות שלב בתהליך ההצטרפות לאיחוד האירופי
כל 27 המדינות החברות באיחוד האירופי נתנו אתמול אור ירוק לפתיחת האשכול הראשון במשא ומתן להצטרפות אוקראינה ומולדובה לאיחוד.
מדובר בהתפתחות מדינית משמעותית עבור שתי מדינות אלה, ובעיקר עבור אוקראינה, לאחר תקופה ממושכת שבה בודפשט עיכבה את ההתקדמות בשל מחלוקת סביב זכויות המיעוט ההונגרי באוקראינה.
ראש ממשלת אוקראינה, יוליה סבירידנקו, בירכה הלילה על ההחלטה וכתבה בפוסט ב-X כי אוקראינה "קרובה צעד נוסף לחברות באיחוד האירופי" וכי היא "מתקדמת בעקביות לעבר היעד".
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