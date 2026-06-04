נשיא לבנון טען כי "ביצוע הפסקת האש עשוי להתחיל בתוך 24 שעות מקבלת האישור הסופי", והבהיר: "סומכים על תפקידם של טראמפ וממשלו ביישום ההסכם עם ישראל"
דורון פסקין | 4 ביוני 2026 | חדשות | 2 דק׳
עאון: המשא ומתן מול ישראל היה קשה מאוד; הרשויות בלבנון ממתינות לתשובות מכל הצדדים הנוגעים בדבר
נשיא לבנון, ג'וזף עאון, אמר היום כי המשא ומתן שהתנהל בוושינגטון ביומיים האחרונים בין המשלחות הלבנונית והישראלית היה "קשה מאוד".
לדבריו, כפי שצוטטו בערוץ אל-ערבייה הסעודי, השיחות חודשו לאחר התערבותו של מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, בעקבות השעייתן על ידי ראש המשלחת הלבנונית, סימון כרם.
בשיחה עם עיתונאים בביירות אמר עאון כי "ביצוע הפסקת האש עשוי להתחיל בתוך 24 שעות מהאישור הסופי". הוא ציין כי הצד הלבנוני הציע שהשלב הראשון של ההסדר, שיכלול "אזור ניסיוני", יתמקד באזור זוטר המערבית, זוטר המזרחית ומבצר הבופור, שעליו השתלטה ישראל השבוע.
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