עאון: המשא ומתן מול ישראל היה קשה מאוד; הרשויות בלבנון ממתינות לתשובות מכל הצדדים הנוגעים בדבר

נשיא לבנון, ג'וזף עאון, אמר היום כי המשא ומתן שהתנהל בוושינגטון ביומיים האחרונים בין המשלחות הלבנונית והישראלית היה "קשה מאוד".

לדבריו, כפי שצוטטו בערוץ אל-ערבייה הסעודי, השיחות חודשו לאחר התערבותו של מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, בעקבות השעייתן על ידי ראש המשלחת הלבנונית, סימון כרם.