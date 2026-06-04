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בתום סבב פגישות נוסף בין המדינות פרסמו ארה"ב, לבנון וישראל הצהרה המציינת כי "יוקמו אזורי פיילוט שבהם צבא לבנון יקבל שליטה בלעדית, תוך סילוק כל גורם חמוש שאינו כפוף למדינה", במטרה לאפשר התקדמות לעבר "הסכם שלום וביטחון כולל"

דורון פסקין | 4 ביוני 2026 | חדשות | 2 דק׳

ישראל ולבנון סיכמו על הפסקת אש – בכפוף לנסיגת חיזבאללה מדרום הליטני ועצירה מוחלטת של ירי מצידו

מחלקת המדינה האמריקנית פרסמה הלילה הודעה משותפת מטעם ארה"ב, ישראל ולבנון, בעקבות פגישות שנערכו בין נציגי המדינות בימים שלישי ורביעי.

בהודעה נמסר כי בעקבות המשא ומתן בתיווך ארה"ב, ישראל ולבנון "הסכימו ליישם הפסקת אש". עם זאת, הודגש כי "הפסקת האש מותנית בהפסקה מוחלטת של ירי מצד חיזבאללה ובפינוי כל פעיליו מאזור דרום הליטני".

עוד צוין כי שני הצדדים הסכימו, בהנחיית ארה"ב, "לקדם במהירות הקמת אזורי פיילוט שבהם צבא לבנון יקבל שליטה בלעדית, תוך סילוק כל גורם חמוש שאינו כפוף למדינה". לדברי הצדדים, צעדים אלה יאפשרו התקדמות לעבר "הסכם שלום וביטחון כולל".

שגריר ישראל בארה"ב, יחיאל לייטר, ראש הסגל של מחלקת המדינה, דניאל הולר, שגריר ארה"ב בלבנון, מישל עיסא, ושגרירת לבנון בארה"ב, נאדה חמאדה, בפגישה בין נציגי ישראל ולבנון בוושינגטון, 3 ביוני 2026

שגריר ישראל בארה"ב, יחיאל לייטר, ראש הסגל של מחלקת המדינה, דניאל הולר, שגריר ארה"ב בלבנון, מישל עיסא, ושגרירת לבנון בארה"ב, נאדה חמאדה, בפגישה בין נציגי ישראל ולבנון בוושינגטון, 3 ביוני 2026 | צילום: Oliver Contreras / AFP via Getty Images

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