בירושלים חוששים כי הסכם אפשרי בין וושינגטון לטהראן יוביל ללחץ אמריקני על ישראל לסגת מלבנון; בעוד ארה"ב מנסה לקדם הפסקת אש ו"אזורי פיילוט", איראן מאותתת שחיזבאללה והגרעין הם חלק מאותה עסקה
יוני בן מנחם | 4 ביוני 2026 | חדשות | 3 דק׳
חשש בירושלים: לבנון תהפוך לנקודת מפתח בעסקה עם איראן
גורמים מדיניים בכירים בירושלים מביעים תקווה כי המתיחות בין ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, תתפוגג בקרוב, וכי התיאום בין השניים יתחדש באווירה טובה, לנוכח האתגרים המדיניים והביטחוניים המשמעותיים הניצבים בפני ישראל וארה"ב.
על פי ההערכות בירושלים, הנשיא טראמפ צפוי לבקר בישראל לפני הבחירות לכנסת, שמועדן המדויק טרם נקבע, כדי לקבל את פרס ישראל. אף שמועד הביקור עדיין לא סוכם, בישראל מעריכים כי הוא אכן יתקיים.
בינתיים מתברר כי אחת הזירות המשפיעות ביותר על גורל המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן כלל אינה נמצאת במפרץ הפרסי – אלא דווקא בלבנון.
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