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ראבילו נבחר בסיבוב שני ברוב של 61 חברי כנסת. באופוזיציה טוענים כי הליך הבחירה זוהם והודיעו כי יעתרו לבג"ץ

אורן שלום | 3 ביוני 2026 | חדשות | 2 דק׳

עו"ד מיכאל ראבילו נבחר לתפקיד מבקר המדינה

עו"ד ראבילו נבחר על ידי מליאת הכנסת ברוב של 61 קולות. המועמד השני, השופט בדימוס יוסף אלרון, זכה לתמיכתם של 57 חברי כנסת.

ההצבעה התקיימה בסיבוב שני לאחר שאף אחד משני המועמדים לא זכה לרוב של 61. אלרון זכה בסיבוב הראשון לתמיכתם של 60 חברי כנסת, ואילו ראבילו זכה לתמיכת 57 חברי כנסת.

לפי חוק מבקר המדינה, המועמד שבעדו יצביעו רוב חברי הכנסת, 61 לפחות, הוא הנבחר. במידה שאף אחד מהמועמדים לא זוכה לתמיכתם של 61 חברי כנסת לפחות, תתבצע הצבעה חוזרת – ואז יוכרז כמועמד הנבחר מי שזכה לרוב קולות חברי הכנסת המשתתפים בהצבעה. גם אם מספר הקולות הוא נמוך מ-61.

עו"ד מיכאל ראבילו נבחר לתפקיד מבקר המדינה | מקור: אתר smplaw.co.il/he/lawyers
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