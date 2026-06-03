עו"ד מיכאל ראבילו נבחר לתפקיד מבקר המדינה

נשיא ארה"ב אישר בפודקאסט של ה"ניו יורק פוסט" כי במהלך שיחה עם ראש הממשלה נתניהו כינה אותו "מטורף לגמרי", אך הדגיש כי לא מדובר במשבר ביחסים. נוסף על כך, הוא אישר כי המנהיג העליון של איראן מעורב במגעים בין המדינות, והוסיף כי ישמח להיפגש עמו