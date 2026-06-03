נשיא ארה"ב אישר בפודקאסט של ה"ניו יורק פוסט" כי במהלך שיחה עם ראש הממשלה נתניהו כינה אותו "מטורף לגמרי", אך הדגיש כי לא מדובר במשבר ביחסים. נוסף על כך, הוא אישר כי המנהיג העליון של איראן מעורב במגעים בין המדינות, והוסיף כי ישמח להיפגש עמו
דורון פסקין | 3 ביוני 2026 | חדשות | 2 דק׳
טראמפ מבהיר: "הייתי קצת מוטרד מכך שנתניהו נלחם כל הזמן בלבנון"
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אישר היום בריאיון לפודקאסט של ה"ניו יורק פוסט" כי במהלך שיחת טלפון שקיים ביום שני עם ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, השתמש כלפיו בביטוי גס שמשמעותו "מטורף לגמרי". עם זאת, טראמפ הדגיש כי יחסיו עם נתניהו נותרו טובים וכי השניים ממשיכים לעבוד יחד היטב.
בריאיון למירנדה דוויין אמר טראמפ כי כעס על ההתנהלות הישראלית בלבנון. לדבריו, "הייתי קצת מוטרד מכך שהוא נלחם כל הזמן בלבנון". לצד זאת, ביקש להבהיר כי אין מדובר במשבר ביחסים בין השניים. "עבדנו יחד טוב מאוד. אני אוהב את ביבי מאוד. אני עובד איתו טוב מאוד", אמר.
בריאיון אמר טראמפ כי הוא מודאג מהאפשרות שהעימות המתמשך בלבנון יפגע במאמץ הרחב יותר להגיע להסכמות עם איראן. עם זאת, הוא עדיין מעריך שניתן יהיה להגיע להסכם "די מהר".
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