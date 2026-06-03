בישראל מזהירים – איראן תנסה למשוך זמן עד בחירות האמצע בארה"ב

גורמים מדיניים בכירים בירושלים אומרים כי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, סבור כי תקיפות של צה"ל ברובע הדאחיה בביירות עשויות להביא לפרישת איראן מהמשא ומתן על הסכם הגרעין, ואף להתקפה איראנית על ישראל – תרחיש שעשוי להצית הסלמה חדשה במזרח התיכון.

לדבריהם, טראמפ לוקח בחשבון גם כי תקיפות ישראליות בדאחיה יעמיקו את בידודה של ישראל בזירה הבין-לאומית. זה היה הרקע לשיחה הקשה שקיים שלשום עם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שבעקבותיה בוטלה התקיפה הישראלית המתוכננת בביירות.