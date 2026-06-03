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גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי עצירת התקיפה ברובע א-דאחייה נתפסה בטהראן כהישג מדיני, המעודד אותה להקשיח עמדות במגעים עם ארה"ב ולהציב דרישות נוספות

יוני בן מנחם | 3 ביוני 2026 | חדשות | 2 דק׳

בישראל מזהירים – איראן תנסה למשוך זמן עד בחירות האמצע בארה"ב

גורמים מדיניים בכירים בירושלים אומרים כי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, סבור כי תקיפות של צה"ל ברובע הדאחיה בביירות עשויות להביא לפרישת איראן מהמשא ומתן על הסכם הגרעין, ואף להתקפה איראנית על ישראל – תרחיש שעשוי להצית הסלמה חדשה במזרח התיכון.

לדבריהם, טראמפ לוקח בחשבון גם כי תקיפות ישראליות בדאחיה יעמיקו את בידודה של ישראל בזירה הבין-לאומית. זה היה הרקע לשיחה הקשה שקיים שלשום עם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שבעקבותיה בוטלה התקיפה הישראלית המתוכננת בביירות.

אותם גורמים, וכן גורמים ביטחוניים בכירים, מעריכים כי המשוואה החדשה שמנסה טראמפ לייצר בגבול הצפון – "שקט ייענה בשקט" – נתפסת בטהראן כביטוי לחולשה אמריקנית. הם הביעו חשש כי האיראנים "קיבלו תיאבון" לאחר שטראמפ עצר את התקיפה הישראלית בא-דאחייה, וכי כעת הם עשויים לנצל את התקרבות משחקי המונדיאל כדי לדרוש ממנו להטיל מגבלות נוספות על פעילות ישראל בלבנון, שהפכה לאחד הנושאים המרכזיים במגעים לסיום המלחמה. משחקי המונדיאל לאו דווקא משמעותיים עבור ארה"ב בהקשר למשא ומתן, אך ההערכה היא שהאיראנים סבורים ההיפך.

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ וסגן הנשיא ג׳יי. די. ואנס בבית הלבן, וושינגטון, 14 באוקטובר 2025

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ וסגן הנשיא ג׳יי. די. ואנס בבית הלבן, וושינגטון, 14 באוקטובר 2025 | צילום: Kevin Dietsch/Getty Images

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