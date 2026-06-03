אוקראינה תקפה מסוף נפט בסנט פטרסבורג; שבעה נהרגו מפגיעת כטב"ם באוטובוס בדונייצק

יממה לאחר מתקפה רוסית קטלנית על ערים באוקראינה, שבה המלחמה להכות גם בעומק השטח הרוסי וגם באזורים שבשליטת מוסקבה במזרח אוקראינה.

במזרח אוקראינה, באזור שבשליטת רוסיה, דיווחו הרשויות המקומיות על פגיעת כטב"ם באוטובוס נוסעים בקו מוסקבה-סימפרופול. לפי דניס פושילין, ראש הממשל שמינתה רוסיה בחלקים הכבושים של מחוז דונייצק, שבעה בני אדם נהרגו ו-11 נפצעו.

סוכנות הידיעות הרוסית הרשמית "טאס" דיווחה כי התקיפה אירעה בשעות הבוקר המוקדמות בינאקייבו, וכי האוטובוס נפגע בעת שנסע ברחובות העיר. בין הפצועים גם ילד בן עשר. עשרה מהפצועים פונו לבתי חולים במצב בינוני. גורמי החקירה ברוסיה הודיעו כי נפתחה חקירה פלילית תחת סעיף "פעולת טרור".