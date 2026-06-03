עימות לילי נוסף במפרץ בין צבא ארה"ב למשמרות המהפכה

פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) ומשמרות המהפכה של איראן פרסמו לפנות בוקר הודעות רשמיות בעקבות חילופי אש במרחב המפרץ.

לפי CENTCOM, כוחות ארה"ב יירטו מספר טילים בליסטיים וכטב"מים איראניים, וביצעו תקיפות "הגנה עצמית" באי קשם, בתגובה לניסיונות תקיפה איראניים.

בהודעה האמריקנית נמסר כי איראן שיגרה מספר טילים בליסטיים לעבר מדינות באזור, אך אלה לא פגעו ביעדיהם. שני טילים איראניים ששוגרו לעבר כווית נפלו בדרכם או התפרקו במהלך המעוף, ושלושה טילים ששוגרו לעבר בחריין יורטו מיד על ידי מערכות ההגנה האווירית של ארה"ב ובחריין.