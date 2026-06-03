כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

צבא ארה"ב דיווח כי יירט טילים וכטב"מים איראניים, וביצע תקיפות "הגנה עצמית" באי קשם. מנגד, האיראנים טענו כי ארה"ב היא שפתחה ראשונה באש

דורון פסקין | 3 ביוני 2026 | חדשות | 2 דק׳

עימות לילי נוסף במפרץ בין צבא ארה"ב למשמרות המהפכה

פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) ומשמרות המהפכה של איראן פרסמו לפנות בוקר הודעות רשמיות בעקבות חילופי אש במרחב המפרץ.

לפי CENTCOM, כוחות ארה"ב יירטו מספר טילים בליסטיים וכטב"מים איראניים, וביצעו תקיפות "הגנה עצמית" באי קשם, בתגובה לניסיונות תקיפה איראניים.

בהודעה האמריקנית נמסר כי איראן שיגרה מספר טילים בליסטיים לעבר מדינות באזור, אך אלה לא פגעו ביעדיהם. שני טילים איראניים ששוגרו לעבר כווית נפלו בדרכם או התפרקו במהלך המעוף, ושלושה טילים ששוגרו לעבר בחריין יורטו מיד על ידי מערכות ההגנה האווירית של ארה"ב ובחריין.

משחתת אמריקנית במצר הורמוז, 26 באפריל 2026

משחתת אמריקנית במצר הורמוז, 26 באפריל 2026 | צילום: Handout photo by U.S. Navy via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא ארה״ב דונלד טראמפ וסגן הנשיא ג׳יי. די. ואנס בבית הלבן, וושינגטון, 14 באוקטובר 2025
בישראל מזהירים – איראן תנסה למשוך זמן עד בחירות האמצע בארה"ב

יוני בן מנחם

גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי עצירת התקיפה ברובע א-דאחייה נתפסה בטהראן כהישג מדיני, המעודד אותה להקשיח עמדות במגעים עם ארה"ב ולהציב דרישות נוספות

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, 17 בפברואר 2026
טורקיה מאיצה את בניין הכוח התת-ימי שלה

דורון פסקין

מכלי אוטונומי מתאבד ועד פיתוח צוללות מתקדמות: אנקרה מרחיבה את יכולותיה מתחת לפני הים. לפי התקשורת הטורקית, הפיתוחים משתלבים באסטרטגיית המולדת הכחולה – השואפת להרחיב את ההשפעה הטורקית בזירה הימית

נשיא סומלילנד, עבד א-רחמן מוחמד עבדאללה, 10 בנובמבר 2024
ההתקרבות לישראל מגבירה את המתיחות בסומלילנד

דורון פסקין

בעקבות העמקת הקשרים עם ישראל, סומלילנד מתמודדת מול ביקורת פנימית ואזורית. לפי עיתון אל-ערבי אל-ג'דיד, מספר אנשי דת שביקרו את הממשלה נעצרו

מתקפת טילים רוסית על קייב, 2 ביוני 2026
מתקפה רוסית רחבה על אוקראינה הלילה; דווח על לפחות תשעה הרוגים ולמעלה ממאה פצועים

דורון פסקין

טילים וכטב"מים פגעו בקייב, דניפרו וחרקיב. התקיפה מגיעה לאחר כמה ימים בהם הזהירה קייב כי מוסקבה נערכת למתקפה רחבה

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וראש הממשלה, בנימין נתניהו, בעת ביקור של נתניהו בבית הלבן, 7 באפריל 2025
האם נוסחת ה"שקט תמורת שקט" של טראמפ בלבנון תחזיק מעמד?

יוני בן מנחם

גורמי ביטחון בכירים מעריכים כי "הפסקת האש" החדשה מבוססת על נוסחה שברירית מאוד, שספק רב אם תחזיק מעמד לאורך זמן

ד"ר אורי יוסף סילבסטר
קצין בחטיבת גבעתי נהרג בדרום לבנון

צוות מגזין אפוק

סרן ד"ר אורי סילבסטר, רופא בגדוד שקד, נהרג כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ. שבעה לוחמים נוספים נפצעו, שלושה במצב קשה

שתפו: