בעקבות העמקת הקשרים עם ישראל, סומלילנד מתמודדת מול ביקורת פנימית ואזורית. לפי עיתון אל-ערבי אל-ג'דיד, מספר אנשי דת שביקרו את הממשלה נעצרו
דורון פסקין | 2 ביוני 2026 | חדשות | 4 דק׳
ההתקרבות לישראל מגבירה את המתיחות בסומלילנד
המהלך של סומלילנד להעמקת הקשרים עם ישראל ולפתיחת נציגות בירושלים ממשיך לעורר התנגדות פנימית, בעיקר מצד אנשי דת, לצד ביקורת חיצונית מצד סומליה, מדינות ערביות ואסלאמיות וארגונים בין-לאומיים.
ישראל הכירה בסומלילנד בדצמבר 2025, והייתה המדינה הראשונה שעשתה זאת מאז הכריזה סומלילנד על פרישתה מסומליה בשנת 1991. ב-18 במאי 2026 הציג מוחמד חאג'י, שגריר סומלילנד בישראל, את כתב האמנה לנשיא יצחק הרצוג.
יום לאחר מכן דווח כי סומלילנד מתכוונת לפתוח את נציגותה בירושלים, וכי ישראל צפויה לפתוח נציגות מקבילה בהרגייסה. לפי סוכנות הידיעות רויטרס, חאג'י אמר כי הנציגות בירושלים תהיה השגרירות הראשונה של סומלילנד במדינה זרה.
