טורקיה מאיצה את בניין הכוח התת-ימי שלה

הזירה התת-ימית הפכה בשנים האחרונות לאחד ממוקדי ההשקעה המרכזיים של התעשייה הביטחונית הטורקית. בתערוכת SAHA 2026, שנערכה במאי באיסטנבול, הציגה טורקיה שורה של מערכות מתקדמות הממחישות את המעבר מתפיסה הנשענת בעיקר על כלים מאוישים למערך תת-ימי רחב, הכולל גם כלים אוטונומיים למשימות מסוכנות, חשאיות וממושכות.

אחת החשיפות המרכזיות בתערוכה הייתה של חברת ASELSAN, שהציגה את KILIÇ – הכלי התת-ימי האוטונומי ה"מתאבד" הראשון של טורקיה. לצדו הוצג TUFAN, כלי שיט בלתי מאויש הפועל מעל פני הים ומיועד למשימות דומות. מנכ"ל ASELSAN, אהמט אקיול, הבהיר כי המערכות הללו נועדו לחזק את ההרתעה הימית של טורקיה, וכי הן צפויות להיכנס לשימוש הצי הטורקי ובהמשך גם לשימושן של "מדינות ידידות ובעלות ברית".