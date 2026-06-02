מכלי אוטונומי מתאבד ועד פיתוח צוללות מתקדמות: אנקרה מרחיבה את יכולותיה מתחת לפני הים. לפי התקשורת הטורקית, הפיתוחים משתלבים באסטרטגיית המולדת הכחולה – השואפת להרחיב את ההשפעה הטורקית בזירה הימית
דורון פסקין | 2 ביוני 2026 | חדשות | 2 דק׳
טורקיה מאיצה את בניין הכוח התת-ימי שלה
הזירה התת-ימית הפכה בשנים האחרונות לאחד ממוקדי ההשקעה המרכזיים של התעשייה הביטחונית הטורקית. בתערוכת SAHA 2026, שנערכה במאי באיסטנבול, הציגה טורקיה שורה של מערכות מתקדמות הממחישות את המעבר מתפיסה הנשענת בעיקר על כלים מאוישים למערך תת-ימי רחב, הכולל גם כלים אוטונומיים למשימות מסוכנות, חשאיות וממושכות.
אחת החשיפות המרכזיות בתערוכה הייתה של חברת ASELSAN, שהציגה את KILIÇ – הכלי התת-ימי האוטונומי ה"מתאבד" הראשון של טורקיה. לצדו הוצג TUFAN, כלי שיט בלתי מאויש הפועל מעל פני הים ומיועד למשימות דומות. מנכ"ל ASELSAN, אהמט אקיול, הבהיר כי המערכות הללו נועדו לחזק את ההרתעה הימית של טורקיה, וכי הן צפויות להיכנס לשימוש הצי הטורקי ובהמשך גם לשימושן של "מדינות ידידות ובעלות ברית".
מאיסוף מודיעין ועד מיפוי קרקעית הים
חברת STM הציגה בתערוכה את TENGİZ – כלי תת-ימי בלתי מאויש גדול במיוחד, המיועד למשימות מודיעין, סיור, מעקב ולוחמת מוקשים. זהו הכלי הגדול ביותר במשפחת הכלים האוטונומיים של החברה, הכוללת גם את NETA 300 הקומפקטי. האחרון מיועד למשימות צבאיות, אך יכול לשמש גם לצרכים אזרחיים, ובהם בדיקת צנרות, מיפוי קרקעית הים ופיקוח על תשתיות תת-ימיות רגישות.
