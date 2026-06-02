טילים וכטב"מים פגעו בקייב, דניפרו וחרקיב. התקיפה מגיעה לאחר כמה ימים בהם הזהירה קייב כי מוסקבה נערכת למתקפה רחבה
דורון פסקין | 2 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳
מתקפה רוסית רחבה על אוקראינה הלילה; דווח על לפחות תשעה הרוגים ולמעלה ממאה פצועים
רוסיה ביצעה הלילה מתקפת טילים וכטב"מים רחבה בכמה גלים על מספר ערים באוקראינה, בהן קייב, דניפרו וחרקיב. לפי דיווח באתר החדשות האוקראיני העצמאי, קייב אינדפנדנט, לפחות תשעה בני אדם נהרגו ו-105 נפצעו ברחבי המדינה.
עיקר הפגיעה דווח בקייב ובדניפרו. ראש עיריית קייב, ויטלי קליצ'קו, מסר כי לפחות ארבעה בני אדם נהרגו ו-51 נפצעו בעיר, בהם ילדים. לפי הרשויות המקומיות, מבני מגורים נפגעו בכמה רובעים, ובאחד המקרים דווח על קריסת חלק מבניין מגורים.
