כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

טילים וכטב"מים פגעו בקייב, דניפרו וחרקיב. התקיפה מגיעה לאחר כמה ימים בהם הזהירה קייב כי מוסקבה נערכת למתקפה רחבה

דורון פסקין | 2 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳

מתקפה רוסית רחבה על אוקראינה הלילה; דווח על לפחות תשעה הרוגים ולמעלה ממאה פצועים

רוסיה ביצעה הלילה מתקפת טילים וכטב"מים רחבה בכמה גלים על מספר ערים באוקראינה, בהן קייב, דניפרו וחרקיב. לפי דיווח באתר החדשות האוקראיני העצמאי, קייב אינדפנדנט, לפחות תשעה בני אדם נהרגו ו-105 נפצעו ברחבי המדינה.

עיקר הפגיעה דווח בקייב ובדניפרו. ראש עיריית קייב, ויטלי קליצ'קו, מסר כי לפחות ארבעה בני אדם נהרגו ו-51 נפצעו בעיר, בהם ילדים. לפי הרשויות המקומיות, מבני מגורים נפגעו בכמה רובעים, ובאחד המקרים דווח על קריסת חלק מבניין מגורים.

מתקפת טילים רוסית על קייב, 2 ביוני 2026

מתקפת טילים רוסית על קייב, 2 ביוני 2026 | צילום: Sergei SUPINSKY / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וראש הממשלה, בנימין נתניהו, בעת ביקור של נתניהו בבית הלבן, 7 באפריל 2025
האם נוסחת ה"שקט תמורת שקט" של טראמפ בלבנון תחזיק מעמד?

יוני בן מנחם

גורמי ביטחון בכירים מעריכים כי "הפסקת האש" החדשה מבוססת על נוסחה שברירית מאוד, שספק רב אם תחזיק מעמד לאורך זמן

ד"ר אורי יוסף סילבסטר
קצין בחטיבת גבעתי נהרג בדרום לבנון

צוות מגזין אפוק

סרן ד"ר אורי סילבסטר, רופא בגדוד שקד, נהרג כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ. שבעה לוחמים נוספים נפצעו, שלושה במצב קשה

שר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, ומזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, 27 במאי 2026
טראמפ: לא ייכנסו כוחות ישראלים לביירות; חיזבאללה הסכים לעצור את הירי

אורן שלום

דבריו של נשיא ארה"ב מגיעים על רקע הודעתו של ראש הממשלה נתניהו מוקדם יותר כי הנחה לתקוף מטרות בביירות, ודיווח באיראן על כוונה לעצור את המשא ומתן בעקבות ההסלמה בלבנון. בפוסט נוסף כתב טראמפ כי "השיחות עם הרפובליקה האסלאמית של איראן נמשכות בקצב מהיר"

תקיפה בדרום לבנון, 1 ביוני 2026
דיווח בתסנים: בעקבות פעולות ישראל בלבנון, איראן מפסיקה את השיחות עם ארה"ב

דורון פסקין

בסוכנות המזוהה עם משמרות המהפכה נטען כי ההסלמה מפרה את תנאי הפסקת האש - וכי טהרן מאיימת לסגור את מצר הורמוז ולהפעיל חזיתות נוספות, בהן באב אל-מנדב

האלוף רומן גופמן
בג"ץ דחה את העתירות נגד מינוי גופמן, שצפוי להתמנות לראש המוסד הבא

אורן שלום

שופטי בג"ץ קבעו כי החומר הרב שהוצג מלמד כי "אין בו כדי להכתים את הקריירה המרשימה של האלוף גופמן בכתם ערכי". הייעוץ המשפטי לממשלה: "מכבדים את פסיקת בית המשפט"

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, 28 באוקטובר 2024
דובר משרד החוץ האיראני: המו"מ עם ארה"ב מתנהל "באווירת חשדנות עמוקה"

דורון פסקין

אסמאעיל בקאא'י אמר בתדרוך שבועי שקיים כי הצדדים עדיין בשלב חילופי מסרים סביב מזכר הבנות אפשרי. לדבריו, שינויי העמדות וההתבטאויות הסותרות מצד ארה"ב מאריכים את המגעים

שתפו: