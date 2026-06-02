גורמי ביטחון בכירים מעריכים כי "הפסקת האש" החדשה מבוססת על נוסחה שברירית מאוד, שספק רב אם תחזיק מעמד לאורך זמן
יוני בן מנחם | 2 ביוני 2026 | חדשות | 2 דק׳
האם נוסחת ה"שקט תמורת שקט" של טראמפ בלבנון תחזיק מעמד?
גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בלם ביממה האחרונה את כוונת ישראל לתקוף מטרות של חיזבאללה ברובע א-דאחייה בביירות. זאת מחשש שתקיפה כזו תביא לעצירת המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן על מזכר ההבנות.
בתגובה להחלטת ישראל לתקוף בא-דאחיה, עליה הודיעו אתמול נתניהו ושר הביטחון, ישראל כ"ץ, הודיעה איראן על השעיית השיחות עם ארה"ב ואף איימה לתקוף את יישובי הצפון. גם קטאר, אומרים גורמי הביטחון, המתווכת בין ארה"ב לאיראן לצד פקיסטן, פעלה מאחורי הקלעים מול הממשל האמריקני כדי לעצור את התקיפה הישראלית המתוכננת.
על רקע התפתחויות אלה, ערכו אמש נתניהו וטראמפ שיחה טלפונית. לאחר מכן כתב טראמפ ב-Truth Social כי השיחה הייתה "פרודוקטיבית מאוד'' והודיע: "לא יהיו כוחות שייכנסו לביירות. כל הכוחות שכבר היו בדרכם לשם קיבלו הוראה לשוב על עקבותיהם". ייתכן שהתכוון בדבריו לתקיפה אווירית, שכן ככל הידוע, לישראל לא הייתה כוונה לבצע פעולה קרקעית בביירות.
