גורמי ביטחון בכירים מעריכים כי "הפסקת האש" החדשה מבוססת על נוסחה שברירית מאוד, שספק רב אם תחזיק מעמד לאורך זמן

יוני בן מנחם | 2 ביוני 2026 | חדשות | 2 דק׳

האם נוסחת ה"שקט תמורת שקט" של טראמפ בלבנון תחזיק מעמד?

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בלם ביממה האחרונה את כוונת ישראל לתקוף מטרות של חיזבאללה ברובע א-דאחייה בביירות. זאת מחשש שתקיפה כזו תביא לעצירת המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן על מזכר ההבנות.

בתגובה להחלטת ישראל לתקוף בא-דאחיה, עליה הודיעו אתמול נתניהו ושר הביטחון, ישראל כ"ץ, הודיעה איראן על השעיית השיחות עם ארה"ב ואף איימה לתקוף את יישובי הצפון. גם קטאר, אומרים גורמי הביטחון, המתווכת בין ארה"ב לאיראן לצד פקיסטן, פעלה מאחורי הקלעים מול הממשל האמריקני כדי לעצור את התקיפה הישראלית המתוכננת.

על רקע התפתחויות אלה, ערכו אמש נתניהו וטראמפ שיחה טלפונית. לאחר מכן כתב טראמפ ב-Truth Social כי השיחה הייתה "פרודוקטיבית מאוד'' והודיע: "לא יהיו כוחות שייכנסו לביירות. כל הכוחות שכבר היו בדרכם לשם קיבלו הוראה לשוב על עקבותיהם". ייתכן שהתכוון בדבריו לתקיפה אווירית, שכן ככל הידוע, לישראל לא הייתה כוונה לבצע פעולה קרקעית בביירות.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 7 באפריל 2025 | צילום: Kevin Dietsch/Getty Images

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 7 באפריל 2025 | צילום: Kevin Dietsch/Getty Images

מתקפת טילים רוסית על קייב, 2 ביוני 2026
מתקפה רוסית רחבה על אוקראינה הלילה; דווח על לפחות תשעה הרוגים ולמעלה ממאה פצועים

דורון פסקין

טילים וכטב"מים פגעו בקייב, דניפרו וחרקיב. התקיפה מגיעה לאחר כמה ימים בהם הזהירה קייב כי מוסקבה נערכת למתקפה רחבה

ד"ר אורי יוסף סילבסטר
קצין בחטיבת גבעתי נהרג בדרום לבנון

צוות מגזין אפוק

סרן ד"ר אורי סילבסטר, רופא בגדוד שקד, נהרג כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ. שבעה לוחמים נוספים נפצעו, שלושה במצב קשה

שר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, ומזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, 27 במאי 2026
טראמפ: לא ייכנסו כוחות ישראלים לביירות; חיזבאללה הסכים לעצור את הירי

אורן שלום

דבריו של נשיא ארה"ב מגיעים על רקע הודעתו של ראש הממשלה נתניהו מוקדם יותר כי הנחה לתקוף מטרות בביירות, ודיווח באיראן על כוונה לעצור את המשא ומתן בעקבות ההסלמה בלבנון. בפוסט נוסף כתב טראמפ כי "השיחות עם הרפובליקה האסלאמית של איראן נמשכות בקצב מהיר"

תקיפה בדרום לבנון, 1 ביוני 2026
דיווח בתסנים: בעקבות פעולות ישראל בלבנון, איראן מפסיקה את השיחות עם ארה"ב

דורון פסקין

בסוכנות המזוהה עם משמרות המהפכה נטען כי ההסלמה מפרה את תנאי הפסקת האש - וכי טהרן מאיימת לסגור את מצר הורמוז ולהפעיל חזיתות נוספות, בהן באב אל-מנדב

האלוף רומן גופמן
בג"ץ דחה את העתירות נגד מינוי גופמן, שצפוי להתמנות לראש המוסד הבא

אורן שלום

שופטי בג"ץ קבעו כי החומר הרב שהוצג מלמד כי "אין בו כדי להכתים את הקריירה המרשימה של האלוף גופמן בכתם ערכי". הייעוץ המשפטי לממשלה: "מכבדים את פסיקת בית המשפט"

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, 28 באוקטובר 2024
דובר משרד החוץ האיראני: המו"מ עם ארה"ב מתנהל "באווירת חשדנות עמוקה"

דורון פסקין

אסמאעיל בקאא'י אמר בתדרוך שבועי שקיים כי הצדדים עדיין בשלב חילופי מסרים סביב מזכר הבנות אפשרי. לדבריו, שינויי העמדות וההתבטאויות הסותרות מצד ארה"ב מאריכים את המגעים

