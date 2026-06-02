האם נוסחת ה"שקט תמורת שקט" של טראמפ בלבנון תחזיק מעמד?

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בלם ביממה האחרונה את כוונת ישראל לתקוף מטרות של חיזבאללה ברובע א-דאחייה בביירות. זאת מחשש שתקיפה כזו תביא לעצירת המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן על מזכר ההבנות.

בתגובה להחלטת ישראל לתקוף בא-דאחיה, עליה הודיעו אתמול נתניהו ושר הביטחון, ישראל כ"ץ, הודיעה איראן על השעיית השיחות עם ארה"ב ואף איימה לתקוף את יישובי הצפון. גם קטאר, אומרים גורמי הביטחון, המתווכת בין ארה"ב לאיראן לצד פקיסטן, פעלה מאחורי הקלעים מול הממשל האמריקני כדי לעצור את התקיפה הישראלית המתוכננת.