סרן ד"ר אורי סילבסטר, רופא בגדוד שקד, נהרג כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ. שבעה לוחמים נוספים נפצעו, שלושה במצב קשה
צוות מגזין אפוק | 1 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳
קצין בחטיבת גבעתי נהרג בדרום לבנון
דובר צה"ל הודיע כי סרן ד"ר אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב, נהרג בלחימה בדרום לבנון.
סרן ד"ר סילבסטר ז"ל היה רופא בגדוד שקד (424), חטיבת גבעתי. הוא נהרג כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בכוח בו הוא פעל.
באותו אירוע נפצעו שני קציני צה"ל ולוחם באורח קשה, ולוחם נוסף באורח בינוני. נוסף על כך, באירוע נפצעו שני קצינים ולוחם באורח קל. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו.
