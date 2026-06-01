טראמפ: לא ייכנסו כוחות ישראלים לביירות; חיזבאללה הסכים לעצור את הירי

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כתב הערב בפוסט שפרסם כי קיים "שיחה מאוד פרודוקטיבית עם ראש הממשלה ביבי נתניהו של ישראל, ולא יהיו כוחות שייכנסו לביירות. כל הכוחות שכבר היו בדרכם לשם הוחזרו לאחור".

לדבריו, הוא קיים באמצעות נציגים בכירים "שיחה טובה מאוד עם חיזבאללה, והם הסכימו שכל הירי ייפסק – ישראל לא תתקוף אותם, והם לא יתקפו את ישראל".