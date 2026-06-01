דבריו של נשיא ארה"ב מגיעים על רקע הודעתו של ראש הממשלה נתניהו מוקדם יותר כי הנחה לתקוף מטרות בביירות, ודיווח באיראן על כוונה לעצור את המשא ומתן בעקבות ההסלמה בלבנון.
טראמפ: לא ייכנסו כוחות ישראלים לביירות; חיזבאללה הסכים לעצור את הירי
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כתב הערב בפוסט שפרסם כי קיים "שיחה מאוד פרודוקטיבית עם ראש הממשלה ביבי נתניהו של ישראל, ולא יהיו כוחות שייכנסו לביירות. כל הכוחות שכבר היו בדרכם לשם הוחזרו לאחור".
לדבריו, הוא קיים באמצעות נציגים בכירים "שיחה טובה מאוד עם חיזבאללה, והם הסכימו שכל הירי ייפסק – ישראל לא תתקוף אותם, והם לא יתקפו את ישראל".
בפוסט נוסף שפרסם טראמפ הוא טען כי "השיחות עם הרפובליקה האסלאמית של איראן נמשכות בקצב מהיר".
