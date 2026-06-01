דיווח בתסנים: בעקבות פעולות ישראל בלבנון, איראן מפסיקה את השיחות עם ארה"ב

סוכנות הידיעות האיראנית תסנים, המזוהה עם משמרות המהפכה, מדווחת כי לפי מידע שהגיע לידיה, איראן מפסיקה את המשא ומתן עם ארה"ב בעקבות ההסלמה בלבנון.

לפי הדיווח, "נוכח המשך פשעי המשטר הציוני בלבנון, ובהתחשב בכך שלבנון הייתה אחד מתנאי הסף להפסקת האש - וכעת הפסקת אש זו הופרה בכל החזיתות, כולל בלבנון - צוות המשא ומתן האיראני יפסיק את השיחות ואת חילופי הנוסחים באמצעות המתווך".