בסוכנות המזוהה עם משמרות המהפכה נטען כי ההסלמה מפרה את תנאי הפסקת האש – וכי טהרן מאיימת לסגור את מצר הורמוז ולהפעיל חזיתות נוספות, בהן באב אל-מנדב

דורון פסקין | 1 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳

דיווח בתסנים: בעקבות פעולות ישראל בלבנון, איראן מפסיקה את השיחות עם ארה"ב

סוכנות הידיעות האיראנית תסנים, המזוהה עם משמרות המהפכה, מדווחת כי לפי מידע שהגיע לידיה, איראן מפסיקה את המשא ומתן עם ארה"ב בעקבות ההסלמה בלבנון.

לפי הדיווח, "נוכח המשך פשעי המשטר הציוני בלבנון, ובהתחשב בכך שלבנון הייתה אחד מתנאי הסף להפסקת האש - וכעת הפסקת אש זו הופרה בכל החזיתות, כולל בלבנון - צוות המשא ומתן האיראני יפסיק את השיחות ואת חילופי הנוסחים באמצעות המתווך".

בתסנים הוסיפו כי גורמים ונציגים איראניים המעורבים במגעים הדגישו את הצורך בהפסקה מיידית של "הפעולות התוקפניות והברבריות של צבא המשטר הציוני בעזה ובלבנון", וכן את הדרישה לנסיגה מלאה של ישראל מהאזורים הכבושים בלבנון, כלשונם. עוד נמסר כי כל עוד עמדת איראן ו"ציר ההתנגדות" בנושא לא תיענה - השיחות לא יתחדשו.

תקיפה בדרום לבנון, 1 ביוני 2026

תקיפה בדרום לבנון, 1 ביוני 2026 | צילום: KAWNAT HAJU / AFP via Getty Images

