בג"ץ דחה את העתירות נגד מינוי גופמן, שצפוי להתמנות לראש המוסד הבא

בית המשפט העליון הודיע כי דחה את העתירות נגד מינויו של ראש המוסד הבא, האלוף רומן גופמן.

עיקר הטענה בעתירות הייתה בנוגע להתנהלותו של גופמן ביחס לפרשת אלמקייס, בה נטען כי גופמן, בזמן ששירת כמפקד אוגדה 210, הפעיל את אלמקייס ללא סמכות, בהיותו קטין. הטענה היא כי מדובר בפגיעה בטוהר המידות.