שופטי בג"ץ קבעו כי החומר הרב שהוצג מלמד כי "אין בו כדי להכתים את הקריירה המרשימה של האלוף גופמן בכתם ערכי". הייעוץ המשפטי לממשלה: "מכבדים את פסיקת בית המשפט"
בג"ץ דחה את העתירות נגד מינוי גופמן, שצפוי להתמנות לראש המוסד הבא
בית המשפט העליון הודיע כי דחה את העתירות נגד מינויו של ראש המוסד הבא, האלוף רומן גופמן.
עיקר הטענה בעתירות הייתה בנוגע להתנהלותו של גופמן ביחס לפרשת אלמקייס, בה נטען כי גופמן, בזמן ששירת כמפקד אוגדה 210, הפעיל את אלמקייס ללא סמכות, בהיותו קטין. הטענה היא כי מדובר בפגיעה בטוהר המידות.
פסק הדין העיקרי נכתב על ידי השופט גרוסקופף שסבר כי התרשמותו הברורה ממכלול החומר שהונח לפני הוועדה ובבית היא "שהתנהלותו של האלוף גופמן בקשר לפרשת אלמקייס אינה כזו המטילה בו דופי ערכי, בוודאי לא כזה העשוי לפסול אותו מלשמש כראש המוסד".
