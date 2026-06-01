אסמאעיל בקאא'י אמר בתדרוך שבועי שקיים כי הצדדים עדיין בשלב חילופי מסרים סביב מזכר הבנות אפשרי. לדבריו, שינויי העמדות וההתבטאויות הסותרות מצד ארה"ב מאריכים את המגעים

דורון פסקין | 1 ביוני 2026

דובר משרד החוץ האיראני: המו"מ עם ארה"ב מתנהל "באווירת חשדנות עמוקה"

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, התייחס היום בתדרוך השבועי שקיים למגעים בנוגע למזכר הבנות אפשרי עם ארה"ב, וציין כי המו"מ מתנהל "באווירה של חשדנות עמוקה". לדבריו, הצדדים עדיין מצויים בשלב של חילופי מסרים בנוגע למזכר הבנות.

הוא אמר כי "המשא ומתן אינו תוצר של אמון בין הצדדים", וטען כי "אחת הבעיות בהיעדר הבנה היא השינויים התכופים בעמדות וההתבטאויות הסותרות של הצד האמריקני", מה שלדבריו מאריך את המגעים.

בקאא'י התייחס גם לביקור משלחת המו"מ האיראנית בקטאר בשבוע שעבר, וטען כי הנסיעה הייתה "חיובית ומועילה". הוא ציין כי המתווכת במו"מ היא פקיסטן, אך מדינות נוספות, ובהן קטאר, ניסו לסייע בתהליך. עוד מסר כי במהלך הביקור בקטאר נדונו גם "חלק מהסוגיות הפיננסיות והנכסים המוקפאים של איראן".

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, 28 באוקטובר 2024 | צילום: ATTA KENARE/AFP via Getty Images

