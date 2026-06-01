דובר משרד החוץ האיראני: המו"מ עם ארה"ב מתנהל "באווירת חשדנות עמוקה"

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, התייחס היום בתדרוך השבועי שקיים למגעים בנוגע למזכר הבנות אפשרי עם ארה"ב, וציין כי המו"מ מתנהל "באווירה של חשדנות עמוקה". לדבריו, הצדדים עדיין מצויים בשלב של חילופי מסרים בנוגע למזכר הבנות.

הוא אמר כי "המשא ומתן אינו תוצר של אמון בין הצדדים", וטען כי "אחת הבעיות בהיעדר הבנה היא השינויים התכופים בעמדות וההתבטאויות הסותרות של הצד האמריקני", מה שלדבריו מאריך את המגעים.