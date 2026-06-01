סמ"ר אדם צרפתי ז"ל, בן 20 מראש העין, נהרג מפגיעת רחפן נפץ
צוות מגזין אפוק | 1 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳
לוחם במגלן נהרג בדרום לבנון
צה"ל הודיע הבוקר כי סמ"ר אדם צרפתי, בן 20 מראש העין, נהרג בלחימה בדרום לבנון.
סמ"ר צרפתי שירת כלוחם ביחידת מגלן, עוצבת הקומנדו. הוא נהרג כתוצאה מפגיעה של רחפן נפץ שפגע בכוח בו הוא פעל, לאחר השתלטות הכוחות על רכס הבופור.
באותו אירוע נפצע לוחם צה"ל באורח קשה ושני לוחמים נוספים באורח קל. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו.
