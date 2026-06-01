כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

סמ"ר אדם צרפתי ז"ל, בן 20 מראש העין, נהרג מפגיעת רחפן נפץ

צוות מגזין אפוק | 1 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳

לוחם במגלן נהרג בדרום לבנון

צה"ל הודיע הבוקר כי סמ"ר אדם צרפתי, בן 20 מראש העין, נהרג בלחימה בדרום לבנון.

סמ"ר צרפתי שירת כלוחם ביחידת מגלן, עוצבת הקומנדו. הוא נהרג כתוצאה מפגיעה של רחפן נפץ שפגע בכוח בו הוא פעל, לאחר השתלטות הכוחות על רכס הבופור.

באותו אירוע נפצע לוחם צה"ל באורח קשה ושני לוחמים נוספים באורח קל. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו.

סמ"ר אדם צרפתי ז"ל

סמ"ר אדם צרפתי ז"ל

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, 28 באוקטובר 2024
דובר משרד החוץ האיראני: המו"מ עם ארה"ב מתנהל "באווירת חשדנות עמוקה"

דורון פסקין

אסמאעיל בקאא'י אמר בתדרוך שבועי שקיים כי הצדדים עדיין בשלב חילופי מסרים סביב מזכר הבנות אפשרי. לדבריו, שינויי העמדות וההתבטאויות הסותרות מצד ארה"ב מאריכים את המגעים

כוחות ביטחון של החות'ים בצנעא, 19 בינואר 2024, 19 בינואר 2024
דיווח בעיתון אל-אח'באר: החות'ים עשויים להצטרף למערכה בלבנון אם ישראל תרחיב את הלחימה

יוני בן מנחם

העיתון, הנחשב לשופרו של חיזבאללה, ציטט מקור צבאי תימני שאמר כי החות'ים בחנו, יחד עם גורמים נוספים בציר האיראני, תרחישים של כניסה למערכה רחבה יותר

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שר הביטחון, ישראל כ"ץ, והרמטכ"ל, אייל זמיר, בישיבה משותפת
ראש הממשלה ושר הביטחון הנחו את צה"ל לתקוף מטרות בדאחיה בביירות

יוני בן מנחם

גורמים מדיניים בישראל מסרו כי אמש כינס נתניהו דיון ביטחוני מצומצם שעסק בתוכניות צה"ל לפעולה בביירות

המועמדים לנשיאות קולומביה, אבלארדו דה לה אספרייה ואיוואן ספדה, 31 במאי 2026
הבחירות לנשיאות קולומביה – סיבוב שני בין המועמד שתומך בטראמפ לבין המועמד המזוהה עם השלטון הנוכחי

דורון פסקין

איש הימין אבלארדו דה לה אספרייה יתמודד מול הסנאטור איוואן ספדה לאחר שהשניים עלו לסיבוב המכריע

פלסטינים ברצועת עזה, 7 באוקטובר 2024
בצל החיסולים: חמאס בוחן מודל פיקוד חדש בעזה

יוני בן מנחם

כלי תקשורת המזוהים עם חמאס מדווחים כי בעקבות הפגיעה המתמשכת בדרג הבכיר של הזרוע הצבאית, הארגון מתלבט בין מינוי מפקד חדש לבין מעבר להנהגה קולקטיבית – מחשש שכל יורש שיזוהה יהפוך ליעד חיסול ישראלי

ספינת מלחמה אמריקנית אוכפת את המצור הימי על איראן, 26 באפריל 2026 |
חילופי תקיפות בין ארה"ב לאיראן; כווית דיווחה על יירוט טילים וכטב"מים

דורון פסקין

ארה"ב הודיעה כי תקפה בסוף השבוע אתרי מכ"ם ואתרי פיקוד ושליטה בכטב"מים באיראן. משמרות המהפכה הודיעו הבוקר כי תקפו את "הבסיס האווירי שממנו יצאה התקיפה" נגד מתקן תקשורת במחוז הורמוזגאן

שתפו: