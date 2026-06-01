דיווח בעיתון אל-אח'באר: החות'ים עשויים להצטרף למערכה בלבנון אם ישראל תרחיב את המערכה

על פי דיווח שפורסם הבוקר בעיתון הלבנוני "אל-אח'באר", שופרו של חיזבאללה, גורמים חות'ים בתימן מאותתים כי הם עשויים להצטרף למערכה נגד ישראל אם תורחב הלחימה בלבנון. לדבריהם, התיאום עם חיזבאללה ועם יתר מרכיבי "ציר ההתנגדות" נמשך באופן רציף.

גורמים המקורבים לחות'ים מסרו לעיתון כי הנהגתם עוקבת מקרוב אחר ההתפתחויות בגזרה הלבנונית ומקיימת הערכות מצב שוטפות לנוכח האפשרות להסלמה נוספת בין ישראל לחיזבאללה.