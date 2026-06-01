איש הימין אבלארדו דה לה אספרייה יתמודד מול הסנאטור איוואן ספדה לאחר שהשניים עלו לסיבוב המכריע
דורון פסקין | 1 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳
הבחירות לנשיאות קולומביה – סיבוב שני בין המועמד שתומך בטראמפ לבין המועמד המזוהה עם השלטון הנוכחי
קולומביה ניצבת בפני רגע מכריע בזירה הפוליטית לאחר הסיבוב הראשון בבחירות לנשיאות, שנערך אתמול.
אבלארדו דה לה אספרייה, המכונה "הנמר" (El Tigre), סיים במקום הראשון עם 44% מהקולות. מולו יתמודד בסיבוב השני הסנאטור איוואן ספדה, שזכה ב-41% מהקולות.
דה לה אספרייה, מועמד מהימין המזוהה עם קו תקיף בסוגיות ביטחון ומצהיר על הערצתו לנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מבטיח להיאבק בפשיעה באמצעות "יד קשה" ולהקים עשרה בתי כלא גדולים ברחבי המדינה.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו