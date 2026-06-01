יוני בן מנחם | 1 ביוני 2026 | חדשות | 2 דק׳
ראש הממשלה ושר הביטחון הנחו את צה"ל לתקוף מטרות בדאחיה בביירות
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הודיע היום כי הנחה את צה"ל, יחד עם שר הביטחון, ישראל כ"ץ, לתקוף מטרות ברובע הדאחיה בביירות.
לדבריו, ההחלטה התקבלה "בעקבות ההפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש בלבנון על ידי ארגון הטרור חיזבאללה והמתקפות נגד ערינו ואזרחינו".
גורמים מדיניים בישראל מסרו כי אמש כינס נתניהו דיון ביטחוני מצומצם שעסק בתוכניות צה"ל לפעולה בביירות. צה"ל כבר הכין תוכניות לתקיפה אווירית של המטרות בביירות, לרבות תוכניות לפינוי אוכלוסייה אזרחית, אולם עד כה ארה"ב בלמה את המהלך הישראלי במטרה למנוע פגיעה במשא ומתן מול איראן. כעת יש לראות האם ארה"ב שינתה את הגישה ומה יכללו התקיפות הישראליות.
