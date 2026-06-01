ראש הממשלה ושר הביטחון הנחו את צה"ל לתקוף מטרות בדאחיה בביירות

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הודיע היום כי הנחה את צה"ל, יחד עם שר הביטחון, ישראל כ"ץ, לתקוף מטרות ברובע הדאחיה בביירות.

לדבריו, ההחלטה התקבלה "בעקבות ההפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש בלבנון על ידי ארגון הטרור חיזבאללה והמתקפות נגד ערינו ואזרחינו".