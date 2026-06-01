כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

גורמים מדיניים בישראל מסרו כי אמש כינס נתניהו דיון ביטחוני מצומצם שעסק בתוכניות צה"ל לפעולה בביירות

יוני בן מנחם | 1 ביוני 2026 | חדשות | 2 דק׳

ראש הממשלה ושר הביטחון הנחו את צה"ל לתקוף מטרות בדאחיה בביירות

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הודיע היום כי הנחה את צה"ל, יחד עם שר הביטחון, ישראל כ"ץ, לתקוף מטרות ברובע הדאחיה בביירות.

לדבריו, ההחלטה התקבלה "בעקבות ההפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש בלבנון על ידי ארגון הטרור חיזבאללה והמתקפות נגד ערינו ואזרחינו".

גורמים מדיניים בישראל מסרו כי אמש כינס נתניהו דיון ביטחוני מצומצם שעסק בתוכניות צה"ל לפעולה בביירות. צה"ל כבר הכין תוכניות לתקיפה אווירית של המטרות בביירות, לרבות תוכניות לפינוי אוכלוסייה אזרחית, אולם עד כה ארה"ב בלמה את המהלך הישראלי במטרה למנוע פגיעה במשא ומתן מול איראן. כעת יש לראות האם ארה"ב שינתה את הגישה ומה יכללו התקיפות הישראליות.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שר הביטחון, ישראל כ"ץ, והרמטכ"ל, אייל זמיר, בישיבה משותפת

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ | צילום: מעיין טואף, לע"מ

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
כוחות ביטחון של החות'ים בצנעא, 19 בינואר 2024, 19 בינואר 2024
דיווח בעיתון אל-אח'באר: החות'ים עשויים להצטרף למערכה בלבנון אם ישראל תרחיב את המערכה

יוני בן מנחם

העיתון, הנחשב לשופרו של חיזבאללה, ציטט מקור צבאי תימני שאמר כי החות'ים בחנו, יחד עם גורמים נוספים בציר האיראני, תרחישים של כניסה למערכה רחבה יותר

המועמדים לנשיאות קולומביה, אבלארדו דה לה אספרייה ואיוואן ספדה, 31 במאי 2026
הבחירות לנשיאות קולומביה – סיבוב שני בין המועמד שתומך בטראמפ לבין המועמד המזוהה עם השלטון הנוכחי

דורון פסקין

איש הימין אבלארדו דה לה אספרייה יתמודד מול הסנאטור איוואן ספדה לאחר שהשניים עלו לסיבוב המכריע

פלסטינים ברצועת עזה, 7 באוקטובר 2024
בצל החיסולים: חמאס בוחן מודל פיקוד חדש בעזה

יוני בן מנחם

כלי תקשורת המזוהים עם חמאס מדווחים כי בעקבות הפגיעה המתמשכת בדרג הבכיר של הזרוע הצבאית, הארגון מתלבט בין מינוי מפקד חדש לבין מעבר להנהגה קולקטיבית – מחשש שכל יורש שיזוהה יהפוך ליעד חיסול ישראלי

ספינת מלחמה אמריקנית אוכפת את המצור הימי על איראן, 26 באפריל 2026 |
חילופי תקיפות בין ארה"ב לאיראן; כווית דיווחה על יירוט טילים וכטב"מים

דורון פסקין

ארה"ב הודיעה כי תקפה בסוף השבוע אתרי מכ"ם ואתרי פיקוד ושליטה בכטב"מים באיראן. משמרות המהפכה הודיעו הבוקר כי תקפו את "הבסיס האווירי שממנו יצאה התקיפה" נגד מתקן תקשורת במחוז הורמוזגאן

ראש המל"ל וליועץ לביטחון לאומי הנכנס, שמואל בן עזרא
ראש הממשלה החליט למנות את שמואל בן עזרא לראש המל"ל וליועץ לביטחון לאומי

אורן שלום

בן עזרא שירת בעבר בשב"כ, ועמד בראש פרויקט פיתוח טיל "חץ 3". נתניהו: "הוא יסייע לנו לבצר את ביטחון ישראל ולקדם אותה כמעצמה טכנולוגית עולמית"

מהומות בפריז לאחר ניצחונה של פ.ס.ז' על ארסנל בגמר ליגת האלופות, 30 במאי 2026
פריז נערכת לסיבוב שני של חגיגות הזכייה בליגת האלופות לאחר ליל מהומות 

דורון פסקין

לפי משרד הפנים הצרפתי, 219 בני אדם נפצעו ו-780 נעצרו ברחבי המדינה; כ-5,800 אנשי כוחות הביטחון ייפרסו בבירה

שתפו: