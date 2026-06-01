ארה"ב הודיעה כי תקפה בסוף השבוע אתרי מכ"ם ואתרי פיקוד ושליטה בכטב"מים באיראן. משמרות המהפכה הודיעו הבוקר כי תקפו את "הבסיס האווירי שממנו יצאה התקיפה" נגד מתקן תקשורת במחוז הורמוזגאן
דורון פסקין | 1 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳
חילופי תקיפות בין ארה"ב לאיראן; כווית דיווחה על יירוט טילים וכטב"מים
המתיחות הצבאית במפרץ נמשכת. צבא כווית הודיע הבוקר כי מערכות ההגנה האווירית במדינה התמודדו עם מתקפות טילים וכלי טיס בלתי מאוישים "עוינים". בהודעה לא נמסר מי עומד מאחורי התקיפות.
כמה שעות קודם לכן, פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, סנטקום, הודיע כי כוחות אמריקנים ביצעו בסוף השבוע תקיפות "מתוך הגנה עצמית" נגד אתרי מכ"ם ואתרי פיקוד ושליטה בכטב"מים באיראן. לדבריו, התקיפות בוצעו בשבת ובראשון בגורוק ובאי קשם, בתגובה ל"פעולות איראניות תוקפניות", ובהן הפלת כטב"ם אמריקני מדגם MQ-1 שפעל מעל מים בין-לאומיים.
בהודעת סנטקום נמסר כי מטוסי קרב אמריקניים השמידו מערכות הגנה אווירית איראניות, תחנת שליטה קרקעית ושני כטב"מים, שהיוו איום ברור על כלי שייט העוברים במים האזוריים. סנטקום הוסיף כי לא היו נפגעים בקרב הכוחות האמריקנים, וכי ימשיך להגן על נכסים ואינטרסים אמריקניים "בתגובה לתוקפנות איראנית בלתי מוצדקת במהלך הפסקת האש המתמשכת".
