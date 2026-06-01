חילופי תקיפות בין ארה"ב לאיראן; כווית דיווחה על יירוט טילים וכטב"מים

המתיחות הצבאית במפרץ נמשכת. צבא כווית הודיע הבוקר כי מערכות ההגנה האווירית במדינה התמודדו עם מתקפות טילים וכלי טיס בלתי מאוישים "עוינים". בהודעה לא נמסר מי עומד מאחורי התקיפות.

כמה שעות קודם לכן, פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, סנטקום, הודיע כי כוחות אמריקנים ביצעו בסוף השבוע תקיפות "מתוך הגנה עצמית" נגד אתרי מכ"ם ואתרי פיקוד ושליטה בכטב"מים באיראן. לדבריו, התקיפות בוצעו בשבת ובראשון בגורוק ובאי קשם, בתגובה ל"פעולות איראניות תוקפניות", ובהן הפלת כטב"ם אמריקני מדגם MQ-1 שפעל מעל מים בין-לאומיים.