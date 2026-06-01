כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

ארה"ב הודיעה כי תקפה בסוף השבוע אתרי מכ"ם ואתרי פיקוד ושליטה בכטב"מים באיראן. משמרות המהפכה הודיעו הבוקר כי תקפו את "הבסיס האווירי שממנו יצאה התקיפה" נגד מתקן תקשורת במחוז הורמוזגאן

דורון פסקין | 1 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳

חילופי תקיפות בין ארה"ב לאיראן; כווית דיווחה על יירוט טילים וכטב"מים

המתיחות הצבאית במפרץ נמשכת. צבא כווית הודיע הבוקר כי מערכות ההגנה האווירית במדינה התמודדו עם מתקפות טילים וכלי טיס בלתי מאוישים "עוינים". בהודעה לא נמסר מי עומד מאחורי התקיפות.

כמה שעות קודם לכן, פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, סנטקום, הודיע כי כוחות אמריקנים ביצעו בסוף השבוע תקיפות "מתוך הגנה עצמית" נגד אתרי מכ"ם ואתרי פיקוד ושליטה בכטב"מים באיראן. לדבריו, התקיפות בוצעו בשבת ובראשון בגורוק ובאי קשם, בתגובה ל"פעולות איראניות תוקפניות", ובהן הפלת כטב"ם אמריקני מדגם MQ-1 שפעל מעל מים בין-לאומיים.

בהודעת סנטקום נמסר כי מטוסי קרב אמריקניים השמידו מערכות הגנה אווירית איראניות, תחנת שליטה קרקעית ושני כטב"מים, שהיוו איום ברור על כלי שייט העוברים במים האזוריים. סנטקום הוסיף כי לא היו נפגעים בקרב הכוחות האמריקנים, וכי ימשיך להגן על נכסים ואינטרסים אמריקניים "בתגובה לתוקפנות איראנית בלתי מוצדקת במהלך הפסקת האש המתמשכת".

ספינת מלחמה אמריקנית אוכפת את המצור הימי על איראן, 26 באפריל 2026 |

ספינת מלחמה אמריקנית אוכפת את המצור הימי על איראן, 26 באפריל 2026 | צילום: U.S. Navy via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
פלסטינים ברצועת עזה, 7 באוקטובר 2024
בצל החיסולים: חמאס בוחן מודל פיקוד חדש בעזה

יוני בן מנחם

כלי תקשורת המזוהים עם חמאס מדווחים כי בעקבות הפגיעה המתמשכת בדרג הבכיר של הזרוע הצבאית, הארגון מתלבט בין מינוי מפקד חדש לבין מעבר להנהגה קולקטיבית – מחשש שכל יורש שיזוהה יהפוך ליעד חיסול ישראלי

ראש המל"ל וליועץ לביטחון לאומי הנכנס, שמואל בן עזרא
ראש הממשלה החליט למנות את שמואל בן עזרא לראש המל"ל וליועץ לביטחון לאומי

אורן שלום

בן עזרא שירת בעבר בשב"כ, ועמד בראש פרויקט פיתוח טיל "חץ 3". נתניהו: "הוא יסייע לנו לבצר את ביטחון ישראל ולקדם אותה כמעצמה טכנולוגית עולמית"

מהומות בפריז לאחר ניצחונה של פ.ס.ז' על ארסנל בגמר ליגת האלופות, 30 במאי 2026
פריז נערכת לסיבוב שני של חגיגות הזכייה בליגת האלופות לאחר ליל מהומות 

דורון פסקין

לפי משרד הפנים הצרפתי, 219 בני אדם נפצעו ו-780 נעצרו ברחבי המדינה; כ-5,800 אנשי כוחות הביטחון ייפרסו בבירה

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במהלך הצהרתו היום | צילום מסך
נתניהו: "ההנחיה שלי היא להעמיק ולהרחיב את האחיזה שלנו במקומות שהיו בתפיסת חיזבאללה"

אורן שלום

ראש הממשלה הצהיר כי "כיבוש הבופור הוא שלב דרמטי ושינוי דרמטי במדיניות שאנחנו מובילים"

מתקפה ישראלית בביירות, 12 במרץ 2026
"זאת לא המלחמה שלנו": בדרום לבנון גוברת המחאה השיעית נגד חיזבאללה

דורון פסקין

על רקע ההסלמה וההרס בדרום לבנון, מתרבים קולות ביקורת מתוך אזורים המזוהים עם בסיס התמיכה של חיזבאללה, לצד יוזמות אזרחיות בצור ובנבטיה הקוראות להוציא את הנשק מהמרחב העירוני

סמ"ר מיכאל טיוקין ז"ל
לוחם בחטיבת גבעתי נהרג בדרום לבנון

צוות מגזין אפוק

סמ"ר מיכאל טיוקין ז"ל נהרג מפגיעת רחפן נפץ

שתפו: