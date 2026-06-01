כלי תקשורת המזוהים עם חמאס מדווחים כי בעקבות הפגיעה המתמשכת בדרג הבכיר של הזרוע הצבאית, הארגון מתלבט בין מינוי מפקד חדש לבין מעבר להנהגה קולקטיבית – מחשש שכל יורש שיזוהה יהפוך ליעד חיסול ישראלי

יוני בן מנחם | 1 ביוני 2026 | חדשות | 3 דק׳

בצל החיסולים: חמאס בוחן מודל פיקוד חדש בעזה

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי ישראל שיפרה באופן ניכר את יכולות איסוף המודיעין ברצועת עזה, באמצעות שב"כ ויחידות 504 ו-8200 של אמ"ן. הסיכולים הממוקדים הפכו לחלק כמעט יומיומי מהפעילות השוטפת של צה"ל, והם שוחקים בהדרגה את הזרוע הצבאית של חמאס.

הפגיעה המתמשכת של ישראל בדרג הפיקודי של חמאס יצרה ואקום פיקודי חסר תקדים. בתוך זמן קצר יחסית חוסלו או נפגעו כמה מן הדמויות המרכזיות שניהלו את המערכה הצבאית, ובהן מי שנחשבו למתכננים ולמובילים של מתקפת 7 באוקטובר על יישובי עוטף עזה.

לדבריהם, התוצאה היא מציאות שבה ההיררכיה הצבאית המסורתית של חמאס התערערה, והיכולת לשמר רציפות פיקודית הפכה לאתגר מרכזי. אין מדובר רק בשינוי פרסונלי בצמרת ארגון הטרור, אלא ברגע שעשוי לעצב מחדש את מבנה הכוח של חמאס בשנים הקרובות.

פלסטינים ברצועת עזה, 7 באוקטובר 2024

פלסטינים ברצועת עזה, 7 באוקטובר 2024 | צילום: OMAR AL-QATTAA/AFP via Getty Images

