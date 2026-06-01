בצל החיסולים: חמאס בוחן מודל פיקוד חדש בעזה

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי ישראל שיפרה באופן ניכר את יכולות איסוף המודיעין ברצועת עזה, באמצעות שב"כ ויחידות 504 ו-8200 של אמ"ן. הסיכולים הממוקדים הפכו לחלק כמעט יומיומי מהפעילות השוטפת של צה"ל, והם שוחקים בהדרגה את הזרוע הצבאית של חמאס.

הפגיעה המתמשכת של ישראל בדרג הפיקודי של חמאס יצרה ואקום פיקודי חסר תקדים. בתוך זמן קצר יחסית חוסלו או נפגעו כמה מן הדמויות המרכזיות שניהלו את המערכה הצבאית, ובהן מי שנחשבו למתכננים ולמובילים של מתקפת 7 באוקטובר על יישובי עוטף עזה.