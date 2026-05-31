כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

בן עזרא שירת בעבר בשב"כ, ועמד בראש פרויקט פיתוח טיל "חץ 3". נתניהו: "הוא יסייע לנו לבצר את ביטחון ישראל ולקדם אותה כמעצמה טכנולוגית עולמית"

אורן שלום | 31 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳

ראש הממשלה החליט למנות את שמואל בן עזרא לראש המל"ל וליועץ לביטחון לאומי

לשכת ראש הממשלה הודיעה כי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, החליט למנות את שמואל בן עזרא לתפקיד ראש המטה לביטחון לאומי (המל"ל) וליועץ ראש הממשלה לביטחון לאומי.

בהודעה צוין כי שמואל בן עזרא עמד בראש פרויקט פיתוח טיל היירוט "חץ 3" שזכה בפרס ביטחון ישראל. בתפקידו האחרון בשב"כ כיהן במשך ארבע שנים כראש אגף טכנולוגיה למבצעים וסייבר (מקביל לדרגת אלוף).

לבן עזרא תואר ראשון בפיזיקה יישומית, תואר שני בפיזיקה יישומית, תואר שני במנהל עסקים ותואר שני במדעי המדינה בתחום הביטחון הלאומי. הוא בוגר המכללה לביטחון לאומי.

ראש המל"ל וליועץ לביטחון לאומי הנכנס, שמואל בן עזרא

ראש המל"ל והיועץ לביטחון לאומי הנכנס, שמואל בן עזרא | צילום: אלישע גרוסברג

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
מהומות בפריז לאחר ניצחונה של פ.ס.ז' על ארסנל בגמר ליגת האלופות, 30 במאי 2026
פריז נערכת לסיבוב שני של חגיגות הזכייה בליגת האלופות לאחר ליל מהומות 

דורון פסקין

לפי משרד הפנים הצרפתי, 219 בני אדם נפצעו ו-780 נעצרו ברחבי המדינה; כ-5,800 אנשי כוחות הביטחון ייפרסו בבירה

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במהלך הצהרתו היום | צילום מסך
נתניהו: "ההנחיה שלי היא להעמיק ולהרחיב את האחיזה שלנו במקומות שהיו בתפיסת חיזבאללה"

אורן שלום

ראש הממשלה הצהיר כי "כיבוש הבופור הוא שלב דרמטי ושינוי דרמטי במדיניות שאנחנו מובילים"

מתקפה ישראלית בביירות, 12 במרץ 2026
"זאת לא המלחמה שלנו": בדרום לבנון גוברת המחאה השיעית נגד חיזבאללה

דורון פסקין

על רקע ההסלמה וההרס בדרום לבנון, מתרבים קולות ביקורת מתוך אזורים המזוהים עם בסיס התמיכה של חיזבאללה, לצד יוזמות אזרחיות בצור ובנבטיה הקוראות להוציא את הנשק מהמרחב העירוני

סמ"ר מיכאל טיוקין ז"ל
לוחם בחטיבת גבעתי נהרג בדרום לבנון

צוות מגזין אפוק

סמ"ר מיכאל טיוקין ז"ל נהרג מפגיעת רחפן נפץ

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בבית הלבן, 30 בינואר 2025
בין איראן ללבנון: ישראל מנצלת את חלון הזמן המדיני

יוני בן מנחם

בישראל מעריכים כי נכון לעכשיו המגעים בין וושינגטון לטהראן נקלעו למבוי סתום. לפי גורמים ביטחוניים, איראן מנסה למשוך זמן – בעוד ארה"ב שומרת על כל האפשרויות פתוחות

לואיס אנריקה, מאמנה הראשי של פריז סן-ז'רמן, מניף את גביע ליגת האלופות של אופ"א לאחר ניצחון קבוצתו במשחק הגמר, 30 במאי 2026
גמר ליגת האלופות: פ.ס.ז' שמרה על הכתר, ארסנל התרסקה מהנקודה הלבנה

דורון פסקין

האלופה הצרפתית חזרה מפיגור, שרדה דרמת פנדלים מול ארסנל והשלימה זכייה שנייה ברציפות בצ'מפיונס - בעוד התותחנים שוב נותרו קרובים מתמיד ורחוקים מתמיד

שתפו: