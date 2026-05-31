בן עזרא שירת בעבר בשב"כ, ועמד בראש פרויקט פיתוח טיל "חץ 3". נתניהו: "הוא יסייע לנו לבצר את ביטחון ישראל ולקדם אותה כמעצמה טכנולוגית עולמית"
ראש הממשלה החליט למנות את שמואל בן עזרא לראש המל"ל וליועץ לביטחון לאומי
לשכת ראש הממשלה הודיעה כי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, החליט למנות את שמואל בן עזרא לתפקיד ראש המטה לביטחון לאומי (המל"ל) וליועץ ראש הממשלה לביטחון לאומי.
בהודעה צוין כי שמואל בן עזרא עמד בראש פרויקט פיתוח טיל היירוט "חץ 3" שזכה בפרס ביטחון ישראל. בתפקידו האחרון בשב"כ כיהן במשך ארבע שנים כראש אגף טכנולוגיה למבצעים וסייבר (מקביל לדרגת אלוף).
לבן עזרא תואר ראשון בפיזיקה יישומית, תואר שני בפיזיקה יישומית, תואר שני במנהל עסקים ותואר שני במדעי המדינה בתחום הביטחון הלאומי. הוא בוגר המכללה לביטחון לאומי.
