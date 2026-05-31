פריז נערכת לסיבוב שני של חגיגות הזכייה בליגת האלופות לאחר ליל מהומות 

בצרפת נערכים היום בכוחות מתוגברים להמשך חגיגות הזכייה של קבוצת הכדורגל פריז סן-ז'רמן בליגת האלופות, לאחר שליל החגיגות הראשון הידרדר במספר מוקדים לעימותים עם כוחות הביטחון.

שר הפנים הצרפתי, לורן נונייס, מסר היום במסיבת עיתונאים כי במהלך חגיגות אמש נפצעו 219 בני אדם, מהם שמונה באורח קשה. לדבריו, 57 שוטרים וז'נדרמים – אנשי משטרה בעלי אופי צבאי – נפצעו אף הם, רובם באורח קל.