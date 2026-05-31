לפי משרד הפנים הצרפתי, 219 בני אדם נפצעו ו-780 נעצרו ברחבי המדינה; כ-5,800 אנשי כוחות הביטחון ייפרסו בבירה

דורון פסקין | 31 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳

פריז נערכת לסיבוב שני של חגיגות הזכייה בליגת האלופות לאחר ליל מהומות 

בצרפת נערכים היום בכוחות מתוגברים להמשך חגיגות הזכייה של קבוצת הכדורגל פריז סן-ז'רמן בליגת האלופות, לאחר שליל החגיגות הראשון הידרדר במספר מוקדים לעימותים עם כוחות הביטחון.

שר הפנים הצרפתי, לורן נונייס, מסר היום במסיבת עיתונאים כי במהלך חגיגות אמש נפצעו 219 בני אדם, מהם שמונה באורח קשה. לדבריו, 57 שוטרים וז'נדרמים – אנשי משטרה בעלי אופי צבאי – נפצעו אף הם, רובם באורח קל.

לפי נתוני משרד הפנים, 780 בני אדם נעצרו ברחבי צרפת, מהם 480 בתחום אחריותה של משטרת פריז. 457 מהעצורים הועברו למעצר. נונייס ציין כי מדובר בעלייה של 32% במספר המעצרים לעומת גמר ליגת האלופות בשנה שעברה, אז נעצרו 592 בני אדם.

מהומות בפריז לאחר ניצחונה של פ.ס.ז' על ארסנל בגמר ליגת האלופות, 30 במאי 2026

מהומות בפריז לאחר ניצחונה של פ.ס.ז' על ארסנל בגמר ליגת האלופות, 30 במאי 2026 | צילום: LOU BENOIST / AFP via Getty Images

