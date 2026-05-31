"זאת לא המלחמה שלנו": בדרום לבנון גוברת המחאה השיעית נגד חיזבאללה

בעוד הלחימה בדרום לבנון מסלימה והתמרון הקרקעי של צה"ל מעמיק אל מעבר למה שמכונה "הקו הצהוב", נשמעים קולות חדשים, ולעתים מפתיעים, מתוך הסביבה התומכת של חיזבאללה. הביקורת הגוברת מתמקדת במחיר האנושי והכלכלי הכבד שמשלמים תושבי הדרום, שרבים מהם מאשימים את הארגון השיעי בגרירת האזור לעימות הרסני שאינו משרת את האינטרס הלבנוני.

עבור שיעים רבים בדרום לבנון, המלחמה הנוכחית מסמנת נקודת שבירה. הסופרת ופעילת זכויות האדם באדיה פחס, בתו של איש הדת השיעי המנוח האני פחס, אמרה בריאיון ל"אל-ערביה" כי ההתנגדות בתוך העדה הייתה קיימת עוד קודם לכן, אך המלחמה החריפה אותה באופן דרמטי.