על רקע ההסלמה וההרס בדרום לבנון, מתרבים קולות ביקורת מתוך אזורים המזוהים עם בסיס התמיכה של חיזבאללה, לצד יוזמות אזרחיות בצור ובנבטיה הקוראות להוציא את הנשק מהמרחב העירוני
דורון פסקין | 31 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳
"זאת לא המלחמה שלנו": בדרום לבנון גוברת המחאה השיעית נגד חיזבאללה
בעוד הלחימה בדרום לבנון מסלימה והתמרון הקרקעי של צה"ל מעמיק אל מעבר למה שמכונה "הקו הצהוב", נשמעים קולות חדשים, ולעתים מפתיעים, מתוך הסביבה התומכת של חיזבאללה. הביקורת הגוברת מתמקדת במחיר האנושי והכלכלי הכבד שמשלמים תושבי הדרום, שרבים מהם מאשימים את הארגון השיעי בגרירת האזור לעימות הרסני שאינו משרת את האינטרס הלבנוני.
עבור שיעים רבים בדרום לבנון, המלחמה הנוכחית מסמנת נקודת שבירה. הסופרת ופעילת זכויות האדם באדיה פחס, בתו של איש הדת השיעי המנוח האני פחס, אמרה בריאיון ל"אל-ערביה" כי ההתנגדות בתוך העדה הייתה קיימת עוד קודם לכן, אך המלחמה החריפה אותה באופן דרמטי.
"ההפסדים העצומים בנפש וברכוש דחפו פלח רחב מהעדה השיעית למחאה פומבית", אמרה פחס. "האסון שפקד אותם כבר אינו מאפשר נימוסים פוליטיים [...] הציבור מרגיש שהחזרה לכיבוש והחשש מטרנספר פוגעים במרקם החברתי והתרבותי של הדרום". לדבריה, בעוד שבעבר ביקורת פוליטית נתפסה כ"מותרות", כיום מדובר ב"זעקה מול הקרבת הדרום והשיעים על מזבח האיזונים האזוריים שאינם נוגעים להם".
