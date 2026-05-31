נתניהו: "ההנחיה שלי היא להעמיק ולהרחיב את האחיזה שלנו במקומות שהיו בתפיסת חיזבאללה"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, פרסם היום הצהרה בה התייחס לכיבוש בופור על ידי כוחות צה"ל ולהמשך הפעילות המבצעית בלבנון.

דבריו מגיעים לאחר הודעת דובר צה"ל הבוקר לפיה צה"ל החל במבצע רחב ברכס הבופור ובמרחב נחל הסלוקי שבדרום לבנון.

"הלילה הלוחמים הגיבורים שלנו כבשו את מוצב הבופור. הם הניפו שם בגאווה את דגל מדינת ישראל ואת דגל חטיבת גולני. אני מזכיר לכם שלפני 44 שנים המקום הזה היה סמל לקרב גבורה הירואי של לוחמינו, אבל גם היה סמל למחלוקת עמוקה בתוכנו. היום חזרנו לבופור אחרת. חזרנו מאוחדים, נחושים, חזקים מאי פעם", אמר נתניהו.