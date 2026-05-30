גמר ליגת האלופות: פ.ס.ז' שמרה על הכתר, ארסנל התרסקה מהנקודה הלבנה

פריז סן ז'רמן הניפה הערב את גביע ליגת האלופות באצטדיון פושקש ארנה שבבודפשט, לאחר ניצחון דרמטי בדו-קרב פנדלים על ארסנל. בכך הפכה פ.ס.ז' לקבוצה הצרפתית הראשונה בהיסטוריה שמצליחה להגן על תואר אלופת אירופה.

הניצחון הפריזאי לא רק הבטיח זכייה שנייה ברציפות, אלא גם קטע את רצף המשחקים ללא הפסד של התותחנים בקמפיין הנוכחי. עבור אלפי אוהדי ארסנל שהגיעו מאנגליה, הערב הסתיים שוב בשברון לב - וללא תואר אירופי בכיר.