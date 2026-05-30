האלופה הצרפתית חזרה מפיגור, שרדה דרמת פנדלים מול ארסנל והשלימה זכייה שנייה ברציפות בצ'מפיונס – בעוד התותחנים שוב נותרו קרובים מתמיד ורחוקים מתמיד

דורון פסקין | 30 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳

גמר ליגת האלופות: פ.ס.ז' שמרה על הכתר, ארסנל התרסקה מהנקודה הלבנה

פריז סן ז'רמן הניפה הערב את גביע ליגת האלופות באצטדיון פושקש ארנה שבבודפשט, לאחר ניצחון דרמטי בדו-קרב פנדלים על ארסנל. בכך הפכה פ.ס.ז' לקבוצה הצרפתית הראשונה בהיסטוריה שמצליחה להגן על תואר אלופת אירופה.

הניצחון הפריזאי לא רק הבטיח זכייה שנייה ברציפות, אלא גם קטע את רצף המשחקים ללא הפסד של התותחנים בקמפיין הנוכחי. עבור אלפי אוהדי ארסנל שהגיעו מאנגליה, הערב הסתיים שוב בשברון לב - וללא תואר אירופי בכיר.

הגמר הראשון בהיסטוריה שהפגיש בין נציגה צרפתית לנציגה אנגלית נפתח בסערה מצד שחקניו של מיקל ארטטה. כבר בדקה השישית חגג היציע האדום-לבן בבודפשט: הרחקה לא טובה של מרקיניוס פגעה בליאנדרו טרוסארד, והכדור ניתז היישר אל קאי האברץ. הגרמני דהר באגף שמאל, ומזווית קשה הקפיץ באלגנטיות מעל השוער וקבע 0:1 לארסנל.

לואיס אנריקה, מאמנה הראשי של פריז סן-ז'רמן, מניף את גביע ליגת האלופות של אופ"א לאחר ניצחון קבוצתו במשחק הגמר, 30 במאי 2026 | צילום: Carl Recine/Getty Images

לואיס אנריקה, מאמנה הראשי של פריז סן-ז'רמן, מניף את גביע ליגת האלופות של אופ"א לאחר ניצחון קבוצתו במשחק הגמר, 30 במאי 2026 | צילום: Carl Recine/Getty Images

מצר הורמוז
איראן מקדמת חקיקה לניהול מצר הורמוז; משמרות המהפכה מדווחים על מעבר ספינות באישורם

דורון פסקין

בכיר בפרלמנט האיראני טוען כי התקבלה "החלטה סופית" לקדם חוק שיעביר את ניהול המצר לידי טהראן. משמרות המהפכה הודיעו כי 20 ספינות עברו ביממה האחרונה בתיאום ובאישור חיל הים

מטוסים אמריקניים בבסיס חיל האוויר של ארה''ב בכווית, עלי אל-סאלם
דיווח: אמריקנים נפצעו קל בתקיפת טיל איראני על בסיס אוויר בכוויית

דורון פסקין

לפי בלומברג, טיל Fateh-110 ששוגר מאיראן יורט בידי מערכות ההגנה של כוויית, אך שבריו פגעו בבסיס עלי א-סאלם, גרמו נזק כבד לשני כטב"מי Reaper אמריקניים ופצעו קל כמה אנשי צבא וקבלנים אמריקנים

תת-מזכיר המלחמה למדיניות האמריקני, אלברידג' קולבי, 11 במאי 2026
ישראל ולבנון פתחו מסלול ביטחוני בחסות הפנטגון

דורון פסקין

משלחות צבאיות משתי המדינות קיימו דיונים מקצועיים בהובלת תת-מזכיר המלחמה אלברידג' קולבי; התוצרים יועברו למסלול המדיני של מחלקת המדינה, שיתכנס מחדש בתחילת יוני

שר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, ומזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, 27 במאי 2026
גורמים איראנים מסתייגים מדברי טראמפ: "ניסיון להציג ניצחון מלאכותי"

דורון פסקין

לאחר שטראמפ טען כי איראן תפתח את מצר הורמוז ותסייע בחשיפת חומרים מועשרים, גורמים בטהרן טענו כי דבריו אינם משקפים את טיוטת ההסכם – וכי שחרור 12 מיליארד דולר הוא תנאי להמשך המגעים

כוחות משטרה סורקים את בניין המגורים שנפגע בעיר גאלאץ, 29 במאי 2026
רומניה מאשימה: כטב"ם רוסי פגע בבניין מגורים; "לא נקבל את העברת המלחמה לשטחנו"

דורון פסקין

שני בני אדם נפצעו וכ-70 דיירים פונו לאחר פגיעה בגאלאץ, סמוך לגבול אוקראינה. בבוקרשט עדכנו את נאט"ו, פתחו בחקירה וביקשו להאיץ העברת מערכות הגנה מפני כטב"מים

תקיפה ברצועת עזה, 18 במאי 2026
באישור הדרג המדיני: צה"ל מרחיב את הפעילות ברצועת עזה מעבר ל"קו הצהוב"

יוני בן מנחם

גורמים ביטחוניים אומרים כי צה"ל משנה את אסטרטגיית הפעולה ברצועת עזה, מרחיב את מרחב התמרון והסיכולים, ופועל להעמקת השליטה בשטח מול חמאס

