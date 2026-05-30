האלופה הצרפתית חזרה מפיגור, שרדה דרמת פנדלים מול ארסנל והשלימה זכייה שנייה ברציפות בצ'מפיונס – בעוד התותחנים שוב נותרו קרובים מתמיד ורחוקים מתמיד
דורון פסקין | 30 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳
גמר ליגת האלופות: פ.ס.ז' שמרה על הכתר, ארסנל התרסקה מהנקודה הלבנה
פריז סן ז'רמן הניפה הערב את גביע ליגת האלופות באצטדיון פושקש ארנה שבבודפשט, לאחר ניצחון דרמטי בדו-קרב פנדלים על ארסנל. בכך הפכה פ.ס.ז' לקבוצה הצרפתית הראשונה בהיסטוריה שמצליחה להגן על תואר אלופת אירופה.
הניצחון הפריזאי לא רק הבטיח זכייה שנייה ברציפות, אלא גם קטע את רצף המשחקים ללא הפסד של התותחנים בקמפיין הנוכחי. עבור אלפי אוהדי ארסנל שהגיעו מאנגליה, הערב הסתיים שוב בשברון לב - וללא תואר אירופי בכיר.
הגמר הראשון בהיסטוריה שהפגיש בין נציגה צרפתית לנציגה אנגלית נפתח בסערה מצד שחקניו של מיקל ארטטה. כבר בדקה השישית חגג היציע האדום-לבן בבודפשט: הרחקה לא טובה של מרקיניוס פגעה בליאנדרו טרוסארד, והכדור ניתז היישר אל קאי האברץ. הגרמני דהר באגף שמאל, ומזווית קשה הקפיץ באלגנטיות מעל השוער וקבע 0:1 לארסנל.
