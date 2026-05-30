משלחות צבאיות משתי המדינות קיימו דיונים מקצועיים בהובלת תת-מזכיר המלחמה אלברידג' קולבי; התוצרים יועברו למסלול המדיני של מחלקת המדינה, שיתכנס מחדש בתחילת יוני
דורון פסקין | 30 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳
ישראל ולבנון פתחו מסלול ביטחוני בחסות הפנטגון
הפנטגון פרסם הלילה הודעה רשמית, שבה נמסר כי תת-מזכיר המלחמה למדיניות, אלברידג' קולבי, אירח בוושינגטון משלחות צבאיות מישראל ומלבנון, במסגרת השקת "המסלול הביטחוני" שנועד לתמוך בשיחות בין שתי המדינות.
לפי ההודעה, המשלחות קיימו דיונים צבאיים-מקצועיים שהוגדרו "מועילים", והתמקדו בגיבוש מסגרות מעשיות לקידום ביטחון ויציבות אזורית.
עוד נמסר כי ההתקדמות והתוצרים שעלו בדיונים יועברו למסלול המדיני שמובילה מחלקת המדינה האמריקנית, הצפוי להתכנס מחדש בשבוע הבא.
