משלחות צבאיות משתי המדינות קיימו דיונים מקצועיים בהובלת תת-מזכיר המלחמה אלברידג' קולבי; התוצרים יועברו למסלול המדיני של מחלקת המדינה, שיתכנס מחדש בתחילת יוני

דורון פסקין | 30 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳

ישראל ולבנון פתחו מסלול ביטחוני בחסות הפנטגון

הפנטגון פרסם הלילה הודעה רשמית, שבה נמסר כי תת-מזכיר המלחמה למדיניות, אלברידג' קולבי, אירח בוושינגטון משלחות צבאיות מישראל ומלבנון, במסגרת השקת "המסלול הביטחוני" שנועד לתמוך בשיחות בין שתי המדינות.

לפי ההודעה, המשלחות קיימו דיונים צבאיים-מקצועיים שהוגדרו "מועילים", והתמקדו בגיבוש מסגרות מעשיות לקידום ביטחון ויציבות אזורית.

עוד נמסר כי ההתקדמות והתוצרים שעלו בדיונים יועברו למסלול המדיני שמובילה מחלקת המדינה האמריקנית, הצפוי להתכנס מחדש בשבוע הבא.

תת-מזכיר המלחמה למדיניות האמריקני, אלברידג' קולבי, 11 במאי 2026

תת-מזכיר המלחמה למדיניות האמריקני, אלברידג' קולבי, 11 במאי 2026 | צילום: Chip Somodevilla/Getty Images

