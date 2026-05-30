לפי בלומברג, טיל Fateh-110 ששוגר מאיראן יורט בידי מערכות ההגנה של כוויית, אך שבריו פגעו בבסיס עלי א-סאלם, גרמו נזק כבד לשני כטב"מי Reaper אמריקניים ופצעו קל כמה אנשי צבא וקבלנים אמריקנים

דורון פסקין | 30 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳

דיווח: אמריקנים נפצעו קל בתקיפת טיל איראני על בסיס אוויר בכוויית

טיל בליסטי איראני פגע ביממה האחרונה בבסיס אוויר בכוויית, גרם לפציעתם הקלה של כמה אמריקנים ולנזק כבד לשני כטב"מי תקיפה אמריקניים מסוג MQ-9 Reaper - כך דיווחה היום סוכנות הידיעות בלומברג.

לפי הדיווח, מערכות ההגנה האווירית של כוויית יירטו את הטיל האיראני, מסוג Fateh-110, אך שברי היירוט פגעו בבסיס האוויר עלי א-סאלם.

מקור ששוחח עם בלומברג אמר כי כחמישה בני אדם נפצעו באורח קל, בהם קבלנים ואנשי צבא אמריקנים בשירות פעיל.

מטוסים אמריקניים בבסיס חיל האוויר של ארה''ב בכווית, עלי אל-סאלם, 3 ביולי 2019 | צילום: Capt. Stephen Hudson

תת-מזכיר המלחמה למדיניות האמריקני, אלברידג' קולבי, 11 במאי 2026
ישראל ולבנון פתחו מסלול ביטחוני בחסות הפנטגון

דורון פסקין

משלחות צבאיות משתי המדינות קיימו דיונים מקצועיים בהובלת תת-מזכיר המלחמה אלברידג' קולבי; התוצרים יועברו למסלול המדיני של מחלקת המדינה, שיתכנס מחדש בתחילת יוני

שר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, ומזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, 27 במאי 2026
גורמים איראנים מסתייגים מדברי טראמפ: "ניסיון להציג ניצחון מלאכותי"

דורון פסקין

לאחר שטראמפ טען כי איראן תפתח את מצר הורמוז ותסייע בחשיפת חומרים מועשרים, גורמים בטהרן טענו כי דבריו אינם משקפים את טיוטת ההסכם – וכי שחרור 12 מיליארד דולר הוא תנאי להמשך המגעים

כוחות משטרה סורקים את בניין המגורים שנפגע בעיר גאלאץ, 29 במאי 2026
רומניה מאשימה: כטב"ם רוסי פגע בבניין מגורים; "לא נקבל את העברת המלחמה לשטחנו"

דורון פסקין

שני בני אדם נפצעו וכ-70 דיירים פונו לאחר פגיעה בגאלאץ, סמוך לגבול אוקראינה. בבוקרשט עדכנו את נאט"ו, פתחו בחקירה וביקשו להאיץ העברת מערכות הגנה מפני כטב"מים

תקיפה ברצועת עזה, 18 במאי 2026
באישור הדרג המדיני: צה"ל מרחיב את הפעילות ברצועת עזה מעבר ל"קו הצהוב"

יוני בן מנחם

גורמים ביטחוניים אומרים כי צה"ל משנה את אסטרטגיית הפעולה ברצועת עזה, מרחיב את מרחב התמרון והסיכולים, ופועל להעמקת השליטה בשטח מול חמאס

המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'מינאי ונשיא ארה"ב, דונלד טארמפ
למרות הדיווחים על התקדמות: בירושלים מטילים ספק, ובאיראן מסתייגים

יוני בן מנחם

גורמים מדיניים בכירים בישראל טוענים כי ח'מינאי טרם אישר את הטיוטה, ובאיראן אומרים כי מזכר ההבנות האפשרי עם ארה"ב עדיין לא גובש באופן סופי. ההכחשה האיראנית מחזקת את ההערכה בישראל כי טהראן משתמשת במו"מ כדי להרוויח זמן

איש הדת השיעי מוקתדא א-סאדר, 30 באוגוסט 2022
מנהיג שיעי בולט בעיראק הודיע על העברת המיליציה שלו לידי המדינה

דורון פסקין

המהלך של איש הדת מוקתדא א-סאדר מציב את סוגיית ריכוז הנשק בידי השלטון בלב הזירה השיעית בעיראק, אך מותיר שאלות פתוחות לגבי יישום ההחלטה בפועל

