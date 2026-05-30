לפי בלומברג, טיל Fateh-110 ששוגר מאיראן יורט בידי מערכות ההגנה של כוויית, אך שבריו פגעו בבסיס עלי א-סאלם, גרמו נזק כבד לשני כטב"מי Reaper אמריקניים ופצעו קל כמה אנשי צבא וקבלנים אמריקנים
דורון פסקין | 30 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳
דיווח: אמריקנים נפצעו קל בתקיפת טיל איראני על בסיס אוויר בכוויית
טיל בליסטי איראני פגע ביממה האחרונה בבסיס אוויר בכוויית, גרם לפציעתם הקלה של כמה אמריקנים ולנזק כבד לשני כטב"מי תקיפה אמריקניים מסוג MQ-9 Reaper - כך דיווחה היום סוכנות הידיעות בלומברג.
לפי הדיווח, מערכות ההגנה האווירית של כוויית יירטו את הטיל האיראני, מסוג Fateh-110, אך שברי היירוט פגעו בבסיס האוויר עלי א-סאלם.
מקור ששוחח עם בלומברג אמר כי כחמישה בני אדם נפצעו באורח קל, בהם קבלנים ואנשי צבא אמריקנים בשירות פעיל.
