לאחר שטראמפ טען כי איראן תפתח את מצר הורמוז ותשמיד חומרים מועשרים, גורמים בטהרן טענו כי דבריו אינם משקפים את טיוטת ההסכם – וכי שחרור 12 מיליארד דולר הוא תנאי להמשך המגעים
דורון פסקין | 29 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳
גורמים איראנים מסתייגים מדברי טראמפ: "ניסיון להציג ניצחון מלאכותי"
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כתב ברשת Truth Social כי "איראן חייבת להסכים שלעולם לא יהיה לה נשק או פצצה גרעינית. מצר הורמוז חייב להיפתח באופן מיידי, ללא אגרות, לתנועת ספנות בלתי מוגבלת, בשני הכיוונים".
טראמפ הוסיף כי "כל המוקשים הימיים (פצצות), אם ישנם כאלה, ינוטרלו (הסרנו, באמצעות פיצוץ, מוקשים רבים כאלה בעזרת שולות המוקשים התת-ימיות הנהדרות שלנו. איראן תשלים את ההסרה ו/או הפיצוץ המיידיים של כל מוקש שנותר, ולא יישארו רבים!)".
לדבריו, "ספינות שנתקעו במצר בשל הסגר הימי המדהים וחסר התקדים שלנו, שכעת יוסר, יכולות להתחיל בתהליך של 'לשוב הביתה!'".
