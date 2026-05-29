כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

לאחר שטראמפ טען כי איראן תפתח את מצר הורמוז ותשמיד חומרים מועשרים, גורמים בטהרן טענו כי דבריו אינם משקפים את טיוטת ההסכם – וכי שחרור 12 מיליארד דולר הוא תנאי להמשך המגעים

דורון פסקין | 29 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳

גורמים איראנים מסתייגים מדברי טראמפ: "ניסיון להציג ניצחון מלאכותי"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כתב ברשת Truth Social כי "איראן חייבת להסכים שלעולם לא יהיה לה נשק או פצצה גרעינית. מצר הורמוז חייב להיפתח באופן מיידי, ללא אגרות, לתנועת ספנות בלתי מוגבלת, בשני הכיוונים".

טראמפ הוסיף כי "כל המוקשים הימיים (פצצות), אם ישנם כאלה, ינוטרלו (הסרנו, באמצעות פיצוץ, מוקשים רבים כאלה בעזרת שולות המוקשים התת-ימיות הנהדרות שלנו. איראן תשלים את ההסרה ו/או הפיצוץ המיידיים של כל מוקש שנותר, ולא יישארו רבים!)".

לדבריו, "ספינות שנתקעו במצר בשל הסגר הימי המדהים וחסר התקדים שלנו, שכעת יוסר, יכולות להתחיל בתהליך של 'לשוב הביתה!'".

שר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, ומזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, 27 במאי 2026

שר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, ומזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, 27 במאי 2026 | צילום: Win McNamee/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
כוחות משטרה סורקים את בניין המגורים שנפגע בעיר גאלאץ, 29 במאי 2026
רומניה מאשימה: כטב"ם רוסי פגע בבניין מגורים; "לא נקבל את העברת המלחמה לשטחנו"

דורון פסקין

שני בני אדם נפצעו וכ-70 דיירים פונו לאחר פגיעה בגאלאץ, סמוך לגבול אוקראינה. בבוקרשט עדכנו את נאט"ו, פתחו בחקירה וביקשו להאיץ העברת מערכות הגנה מפני כטב"מים

תקיפה ברצועת עזה, 18 במאי 2026
באישור הדרג המדיני: צה"ל מרחיב את הפעילות ברצועת עזה מעבר ל"קו הצהוב"

יוני בן מנחם

גורמים ביטחוניים אומרים כי צה"ל משנה את אסטרטגיית הפעולה ברצועת עזה, מרחיב את מרחב התמרון והסיכולים, ופועל להעמקת השליטה בשטח מול חמאס

המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'מינאי ונשיא ארה"ב, דונלד טארמפ
למרות הדיווחים על התקדמות: בירושלים מטילים ספק, ובאיראן מסתייגים

יוני בן מנחם

גורמים מדיניים בכירים בישראל טוענים כי ח'מינאי טרם אישר את הטיוטה, ובאיראן אומרים כי מזכר ההבנות האפשרי עם ארה"ב עדיין לא גובש באופן סופי. ההכחשה האיראנית מחזקת את ההערכה בישראל כי טהראן משתמשת במו"מ כדי להרוויח זמן

איש הדת השיעי מוקתדא א-סאדר, 30 באוגוסט 2022
מנהיג שיעי בולט בעיראק הודיע על העברת המיליציה שלו לידי המדינה

דורון פסקין

המהלך של איש הדת מוקתדא א-סאדר מציב את סוגיית ריכוז הנשק בידי השלטון בלב הזירה השיעית בעיראק, אך מותיר שאלות פתוחות לגבי יישום ההחלטה בפועל

מזכ"ל האו"ם, אנטוניו גוטרש, 11 במאי 2026
ישראל מקפיאה קשר עם לשכת מזכ"ל האו"ם

דורון פסקין

בישראל תוקפים בחריפות את החלטת האו"ם לכלול גופים ישראליים בנספח לדוח העוסק באלימות מינית באזורי סכסוך. משרד החוץ הודיע כי ישראל תנתק קשר עם לשכת המזכ"ל אנטוניו גוטרש כל עוד הוא מכהן בתפקידו

תחנת הרכבת בוינטרטור
עד ראייה: התוקף צעק "אללה אכבר" – שלושה נפצעו בדקירות בתחנת רכבת בשווייץ

דורון פסקין

אזרח שווייצרי בן 31 נעצר בזירה בוינטרטור, והמשטרה עדיין בודקת את נסיבות התקיפה ואת המניע; אחד הפצועים במצב קשה ושניים נוספים במצב בינוני

שתפו: