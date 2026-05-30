איראן מקדמת חקיקה לניהול מצר הורמוז; משמרות המהפכה מדווחים על מעבר ספינות באישורם

חבר נשיאות המג'לס, הפרלמנט האיראני, עלירזא סלימי, אמר היום לסוכנות הידיעות האיראנית תסנים כי במג׳לס התקבלה "החלטה סופית" לקדם חקיקה שתחיל את ניהול מצר הורמוז בידי איראן. לדבריו, הצעת החוק כבר גובשה, והיא צפויה לעלות בקרוב לדיון ולהצבעה במליאת הפרלמנט, ולאחר מכן להפוך לחוק.

סלימי התייחס גם לקריאות מצד נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וגורמים נוספים להשאיר את מצר הורמוז פתוח, ואמר כי "הנושא הזה שייך לנו" וכי איראן "לא תאפשר להם להחליט" בסוגיה. לדבריו, כל סעיפי החוק ופרטיו - "מאפס עד מאה" - יאושרו וייסגרו אך ורק במג'לס.