שני בני אדם נפצעו וכ-70 דיירים פונו לאחר פגיעה בגאלאץ, סמוך לגבול אוקראינה. בבוקרשט עדכנו את נאט"ו, פתחו בחקירה וביקשו להאיץ העברת מערכות הגנה מפני כטב"מים

דורון פסקין | 29 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳

רומניה מאשימה: כטב"ם רוסי פגע בבניין מגורים; "לא נקבל את העברת המלחמה לשטחנו"

המועצה העליונה לביטחון לאומי של רומניה התכנסה ביום שישי בבוקר בארמון קוטרוצ'ן בבוקרשט, בראשות הנשיא ניקושור דן, בעקבות פגיעת כטב"ם בבניין מגורים בעיר גאלאץ שבדרום-מזרח המדינה, סמוך לגבול עם אוקראינה.

לפי סוכנות הידיעות הרומנית Agerpres, בדיון השתתפו בין היתר שר ההגנה הזמני ראדו מירוצה, שר הפנים הזמני קטלין פרדויו, שרת החוץ הזמנית אואנה צויו, שר הכלכלה הזמני אמברוזיה-אירינאו דראו ושר האוצר הזמני אלכסנדרו נזארה. ראש הממשלה הזמני איליה בולוג'אן נעדר מהישיבה בשל ביקור בקישינב.

האירוע התרחש בלילה שבין חמישי לשישי, כאשר כטב"ם פגע בבניין מגורים בגאלאץ. הפגיעה גרמה לפיצוץ ולשריפה בדירה בקומה העשירית, וכ-70 דיירים פונו מהבניין.

כוחות משטרה סורקים את בניין המגורים שנפגע בעיר גאלאץ, 29 במאי 2026

כוחות משטרה סורקים את בניין המגורים שנפגע בעיר גאלאץ, 29 במאי 2026 | צילום: Daniel MIHAILESCU / AFP via Getty Images

