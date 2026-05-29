גורמים ביטחוניים אומרים כי צה"ל משנה את אסטרטגיית הפעולה ברצועת עזה, מרחיב את מרחב התמרון והסיכולים, ופועל להעמקת השליטה בשטח מול חמאס

יוני בן מנחם | 29 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳

באישור הדרג המדיני: צה"ל מרחיב את הפעילות ברצועת עזה מעבר ל"קו הצהוב"

תחושת הנרדפות בקרב ראשי הזרוע הצבאית של חמאס גוברת בעקבות פעילות הסיכולים האינטנסיבית שמבצע צה"ל ברצועת עזה. כך אומרים גורמים ביטחוניים בכירים, המציינים לטובה את השיפור המשמעותי ביכולת איסוף המודיעין של שב"כ ואמ"ן.

צה"ל מרחיב את היקף הסיכולים הממוקדים ברצועה. אתמול מסר דובר צה"ל כי כוחות צה"ל חיסלו את איהב כריזם, ראש תשתית מרכזית להעברת כספים של חמאס בהיקף של מיליוני דולרים, וכן את המחבל מוחמד אלהבאש, ראש יחידה במטה הייצור של חמאס.

שלשום חיסלו כוחות צה"ל את עז א-דין אלבכ, מפקד חטיבת צפון הרצועה, ואת עימאד אסלים, סגן מפקד חטיבת עזה ומפקד גדוד זייתון, בעת שנפגשו במבנה בעיר עזה. התקיפה אירעה יום לאחר שצה"ל ושב"כ חיסלו את מוחמד עודה, ראש הזרוע הצבאית של חמאס, פחות משבועיים לאחר שמונה לתפקיד.

תקיפה ברצועת עזה, 18 במאי 2026 | צילום: MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images

