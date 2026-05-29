באישור הדרג המדיני: צה"ל מרחיב את הפעילות ברצועת עזה מעבר ל"קו הצהוב"

תחושת הנרדפות בקרב ראשי הזרוע הצבאית של חמאס גוברת בעקבות פעילות הסיכולים האינטנסיבית שמבצע צה"ל ברצועת עזה. כך אומרים גורמים ביטחוניים בכירים, המציינים לטובה את השיפור המשמעותי ביכולת איסוף המודיעין של שב"כ ואמ"ן.

צה"ל מרחיב את היקף הסיכולים הממוקדים ברצועה. אתמול מסר דובר צה"ל כי כוחות צה"ל חיסלו את איהב כריזם, ראש תשתית מרכזית להעברת כספים של חמאס בהיקף של מיליוני דולרים, וכן את המחבל מוחמד אלהבאש, ראש יחידה במטה הייצור של חמאס.