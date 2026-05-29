למרות הדיווחים על התקדמות: בירושלים מטילים ספק, ובאיראן מסתייגים

גורמים מדיניים בכירים בירושלים מטילים ספק בדיווח שפורסם באתר האמריקני "אקסיוס", שלפיו הושגה הסכמה על מזכר הבנות בין איראן לארה"ב, שכעת ממתינה לאישורו הסופי של טראמפ. לדבריהם, המנהיג העליון מוג׳תבא ח'מינאי טרם אישר את טיוטת מזכר ההבנות שגובשה במסגרת המשא ומתן.

להערכת אותם גורמים, ראש הממשלה בנימין נתניהו ינסה לשכנע את הנשיא דונלד טראמפ כי איראן נוקטת מדיניות מכוונת של סחבת במשא ומתן, וכי מוג'תבא ח'מינאי מנסה להרוויח זמן ולמסמס את הדרישות האמריקניות.