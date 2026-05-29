גורמים מדיניים בכירים בישראל טוענים כי ח'מינאי טרם אישר את הטיוטה, ובאיראן אומרים כי מזכר ההבנות האפשרי עם ארה"ב עדיין לא גובש באופן סופי. ההכחשה האיראנית מחזקת את ההערכה בישראל כי טהראן משתמשת במו"מ כדי להרוויח זמן
יוני בן מנחם | 29 במאי 2026 | חדשות | 4 דק׳
למרות הדיווחים על התקדמות: בירושלים מטילים ספק, ובאיראן מסתייגים
גורמים מדיניים בכירים בירושלים מטילים ספק בדיווח שפורסם באתר האמריקני "אקסיוס", שלפיו הושגה הסכמה על מזכר הבנות בין איראן לארה"ב, שכעת ממתינה לאישורו הסופי של טראמפ. לדבריהם, המנהיג העליון מוג׳תבא ח'מינאי טרם אישר את טיוטת מזכר ההבנות שגובשה במסגרת המשא ומתן.
להערכת אותם גורמים, ראש הממשלה בנימין נתניהו ינסה לשכנע את הנשיא דונלד טראמפ כי איראן נוקטת מדיניות מכוונת של סחבת במשא ומתן, וכי מוג'תבא ח'מינאי מנסה להרוויח זמן ולמסמס את הדרישות האמריקניות.
סגן נשיא ארה"ב, ג'יי.די. ואנס, התייחס אמש לדיווחים על התקדמות במגעים עם איראן ואמר לכתבים בוושינגטון כי "אנחנו עדיין לא שם", אף שהוסיף כי שני הצדדים מתקרבים להסכם. לדבריו, ארה"ב מצויה בעמדה שתאפשר לה לעכב באופן משמעותי את תוכנית הגרעין האיראנית.
