המהלך של איש הדת מוקתדא א-סאדר מציב את סוגיית ריכוז הנשק בידי השלטון בלב הזירה השיעית בעיראק, אך מותיר שאלות פתוחות לגבי יישום ההחלטה בפועל

דורון פסקין | 28 במאי 2026 | חדשות | 3 דק׳

מנהיג שיעי בולט בעיראק הודיע על העברת המיליציה שלו לידי המדינה

איש הדת השיעי מוקתדא א-סאדר, מהדמויות הפוליטיות המשפיעות בעיראק, הודיע אתמול על מהלך משמעותי: "סראיא א-סלאם", הזרוע החמושה המזוהה עמו, תתנתק מהזרם הסאדרי ותצטרף למסגרת המדינה. בכך הציב את שאלת ריכוז הנשק בידי המדינה לא רק כדרישה של הממשלה או של וושינגטון, אלא כסוגיה העולה מתוך הזירה השיעית עצמה.

סראיא א-סלאם, "פלוגות השלום", היא הכוח החמוש המזוהה עם א-סאדר. לפי סקירות רקע של אל-ג'זירה ואתר החדשות העיראקי "שפק ניוז", היא הוקמה ביוני 2014, לאחר התפשטות דאע"ש בעיראק והשתלטותו על אזורים נרחבים. המיליציה הוצגה אז ככוח שנועד להגן על המקומות הקדושים לשיעים ולסייע במאבק בדאע"ש.

כלי תקשורת ערביים מתארים את סראיא א-סלאם גם כהמשך מאוחר של "צבא המהדי", המיליציה שהקים א-סאדר לאחר הפלישה האמריקנית לעיראק ב-2003, ואותה פירק ב-2008.

איש הדת השיעי מוקתדא א-סאדר, 30 באוגוסט 2022

איש הדת השיעי מוקתדא א-סאדר, 30 באוגוסט 2022 | צילום: QASSEM AL-KAABI/AFP via Getty Images

