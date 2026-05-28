מנהיג שיעי בולט בעיראק הודיע על העברת המיליציה שלו לידי המדינה

איש הדת השיעי מוקתדא א-סאדר, מהדמויות הפוליטיות המשפיעות בעיראק, הודיע אתמול על מהלך משמעותי: "סראיא א-סלאם", הזרוע החמושה המזוהה עמו, תתנתק מהזרם הסאדרי ותצטרף למסגרת המדינה. בכך הציב את שאלת ריכוז הנשק בידי המדינה לא רק כדרישה של הממשלה או של וושינגטון, אלא כסוגיה העולה מתוך הזירה השיעית עצמה.

סראיא א-סלאם, "פלוגות השלום", היא הכוח החמוש המזוהה עם א-סאדר. לפי סקירות רקע של אל-ג'זירה ואתר החדשות העיראקי "שפק ניוז", היא הוקמה ביוני 2014, לאחר התפשטות דאע"ש בעיראק והשתלטותו על אזורים נרחבים. המיליציה הוצגה אז ככוח שנועד להגן על המקומות הקדושים לשיעים ולסייע במאבק בדאע"ש.