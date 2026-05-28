בישראל תוקפים בחריפות את החלטת האו"ם לכלול גופים ישראליים בנספח לדוח העוסק באלימות מינית באזורי סכסוך. משרד החוץ הודיע כי ישראל תנתק קשר עם לשכת המזכ"ל אנטוניו גוטרש כל עוד הוא מכהן בתפקידו
דורון פסקין | 28 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳
ישראל מקפיאה קשר עם לשכת מזכ"ל האו"ם
משבר נוסף ביחסי ישראל והאו"ם: בעקבות החלטת הארגון לכלול גופים ישראליים בנספח לדוח ה-CRSV, העוסק באלימות מינית באזורי סכסוך, הודיעה ישראל על הקפאת הקשרים עם לשכת מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש.
לפי דיווחים, שירות בתי הסוהר הישראלי צפוי להיכלל ברשימת 2026, בעוד גופים ישראליים נוספים הוכנסו למסגרת מעקב לקראת אפשרות של הכללה עתידית. הרשימה מצורפת לדו"ח השנתי של מזכ"ל האו"ם על אלימות מינית הקשורה לסכסוכים, והיא כוללת מדינות, ארגונים וגופי טרור שהאו"ם מגדיר כחשודים באחריות לדפוסי אונס או צורות אחרות של אלימות מינית בעימותים מזוינים.
משרד החוץ תקף את ההחלטה בפוסט ברשת X ואמר כי מדובר ב"החלטה מבישה ואבסורדית" של "ארגון מושחת ומוטה פוליטית, שנטש את עקרונות היסוד שלו והפך את ההתמקדות השיטתית בישראל למשימתו המרכזית. החלטה זו היא דוגמה נוספת לעוינותו הממוסדת וארוכת השנים של האו"ם כלפי ישראל".
