ישראל מקפיאה קשר עם לשכת מזכ"ל האו"ם

משבר נוסף ביחסי ישראל והאו"ם: בעקבות החלטת הארגון לכלול גופים ישראליים בנספח לדוח ה-CRSV, העוסק באלימות מינית באזורי סכסוך, הודיעה ישראל על הקפאת הקשרים עם לשכת מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש.

לפי דיווחים, שירות בתי הסוהר הישראלי צפוי להיכלל ברשימת 2026, בעוד גופים ישראליים נוספים הוכנסו למסגרת מעקב לקראת אפשרות של הכללה עתידית. הרשימה מצורפת לדו"ח השנתי של מזכ"ל האו"ם על אלימות מינית הקשורה לסכסוכים, והיא כוללת מדינות, ארגונים וגופי טרור שהאו"ם מגדיר כחשודים באחריות לדפוסי אונס או צורות אחרות של אלימות מינית בעימותים מזוינים.