אזרח שווייצרי בן 31 נעצר בזירה בוינטרטור, והמשטרה עדיין בודקת את נסיבות התקיפה ואת המניע; אחד הפצועים במצב קשה ושניים נוספים במצב בינוני
דורון פסקין | 28 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳
עד ראייה: התוקף צעק "אללה אכבר" – שלושה נפצעו בדקירות בתחנת רכבת בשווייץ
שלושה בני אדם נפצעו הבוקר בתקיפת סכין בתחנת הרכבת בעיר וינטרטור שבקנטון ציריך, שווייץ. המשטרה עצרה בזירה חשוד במעשה, אזרח שווייצרי בן 31. בשלב זה המניע לתקיפה עדיין נחקר, והרשויות טרם קבעו אם מדובר באירוע טרור.
לפי הדיווחים בשווייץ, התקיפה אירעה בשעות הבוקר, כאשר גבר חמוש בנשק חד תקף עוברי אורח באזור התחנה. שלושת הפצועים – אזרחים שווייצרים בני 28, 43 ו-52 – פונו לבתי חולים. בתקשורת המקומית דווח כי אחד מהם נפצע באורח קשה ושניים נוספים באורח בינוני.
בעקבות האירוע נפתח מבצע משטרתי נרחב באזור תחנת וינטרטור. עדי ראייה סיפרו כי לפחות עשר ניידות משטרה הגיעו למקום, וכי אזור בתחנה, הכולל מעבר תת-קרקעי חדש, נסגר לתנועה.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו