לפי דיווחים בארה"ב, הכוחות האמריקניים יירטו כטב"מים איראניים ותקפו תחנת שליטה באזור; באיראן טוענים כי הגיבו בירי לעבר בסיס אמריקני

דורון פסקין | 28 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳

ארה"ב תקפה ליד בנדר עבאס; משמרות המהפכה טוענים שתקפו בסיס אמריקני

מתיחות מחודשת נרשמה הלילה באזור מצר הורמוז ובנדר עבאס שבדרום איראן, על רקע חילופי אש בין ארה"ב לאיראן.

לפי דיווחים אמריקניים ואיראניים, במהלך הלילה אירעה תקרית ימית באזור מצר הורמוז, שלאחריה תקפו כוחות אמריקניים יעד באזור בנדר עבאס. משמרות המהפכה הודיעו בהמשך כי תקפו בסיס אמריקני שממנו, לטענתם, יצאה התקיפה. במקביל דיווחה סוכנות הידיעות הכוויתית הרשמית KUNA כי מערכי ההגנה האווירית במדינה הופעלו בעקבות "איום טילים וכטב"מים".

לפי הגרסה האיראנית, שפורסמה בטלוויזיה האיראנית Press TV, מכלית נפט אמריקנית ניסתה לעבור במצר הורמוז כשהיא מכבה את מערכת המעקב שלה. בדיווח נטען כי חיל הים של משמרות המהפכה הגיב "במהירות ובנחישות", ביצע ירי אזהרה לעבר כלי השיט, ואילץ את המכלית לעצור ולשוב על עקבותיה. מקור צבאי איראני שצוטט בדיווח טען כי התקיפה האמריקנית שבאה לאחר מכן כוונה לשטח פתוח סמוך לעיר הנמל בנדר עבאס, וכי לא נגרמו נפגעים או נזק חומרי.

אוניות עוגנות בבנדר עבאס

אוניות עוגנות בבנדר עבאס, 15 במרץ 2026 | צילום: Majid Saeedi/Getty Images

